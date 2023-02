Super Bowl LVII: l'entraîneur des Chiefs Andy Reid dans un club sélect

Dans les 103 ans d’histoire de la NFL, il y a eu 518 entraîneurs-chefs. Un cercle très restreint d’entre eux peut se targuer d’avoir pris part à au moins quatre matchs de championnat, et Andy Reid en fera partie après le Super Bowl LVII.

L’entraîneur-chef des Chiefs sera le 14e seulement à diriger dans une quatrième finale, lui qui a atteint son premier Super Bowl avec les Eagles au terme de la campagne 2004. Il a récidivé depuis avec les Chiefs en 2019 et en 2020, en plus de cette saison en cours.

Ce groupe des 14 inclut les hommes qui ont dirigé avant l’ère du Super Bowl, qui a débuté en 1966. Lorsque l’on considère uniquement le Super Bowl, Reid est dans un club sélect de seulement neuf instructeurs qui ont pris part au match ultime.

«Leadership incroyable»

Comment expliquer de tels succès? Pour Laurent Duvernay-Tardif, qui a évolué sous la férule de Reid de 2014 à 2021, si ses stratégies offensives lui ont permis de se démarquer, c’est avant tout son leadership qu’il faut saluer.

«Il a toujours la bonne manière de rassembler l’équipe, peu importe les différends. J’ai vécu le temps à Kansas City où on avait une défensive extrêmement dominante, mais une attaque qui marquait moins de points. Par la suite, j’ai aussi vécu l’opposé.»

«Il a fait en sorte que personne ne s’est jamais pointé du doigt. Dans un sport autant fragmenté, ça prend du leadership incroyable», a-t-il témoigné lors d’un récent entretien avec Le Journal.

Travailleur acharné

Si les Chiefs l’emportent face aux Eagles demain, Reid deviendra le 14e entraîneur-chef à remporter plus d’une fois le Super Bowl.

Dans son cas, les accolades ne se comptent plus. La victoire est synonyme de routine, au point où, cette saison, il est devenu le quatrième coach seulement dans l’histoire à obtenir au moins 100 victoires au-dessus de ,500. Il se retrouve en compagnie de nuls autres que Bill Belichick, Don Shula et George Halas dans cette très courte liste.

Sans faire beaucoup de bruit, Reid s’est hissé au cinquième rang de la grande confrérie des entraîneurs avec 247 victoires en carrière. En éliminatoires, l’homme de 64 ans est au deuxième rang avec 21 gains, soit 10 de moins que le meneur, Belichick.

«Il travaille plus fort que n’importe qui. Comment tu peux ne pas avoir de respect pour un coach qui est déjà là, peu importe l’heure à laquelle tu arrives le matin, et qui est encore là, peu importe l’heure où tu pars?» a commenté Duvernay-Tardif au sujet de son ex-patron.

Un sauveur à Kansas City

Le pire, c’est qu’Andy Reid est arrivé dans une situation désespérée à Kansas City, en 2013. L’équipe se relevait d’une saison de deux victoires et 14 revers et elle avait perdu neuf matchs par au moins 15 points.

Auparavant, à Philadelphie, Reid avait gagné 130 rencontres de plus que quiconque avant lui dans l’histoire des Eagles. Il n’avait connu que trois campagnes perdantes de 1999 à 2012.

Après neuf présences en éliminatoires, dont cinq finales de l’association Nationale, l’équipe, les partisans et les médias de Philadelphie en avaient assez de lui parce qu’il semblait incapable d’aller chercher le gros match.

Depuis qu’il est à Kansas City, il a mené les Chiefs à sept championnats de division consécutifs, et l’équipe a pris part aux cinq dernières finales dans l’Américaine.

Sa place au Temple de la renommée du football semble déjà garantie ; une deuxième victoire au Super Bowl coulerait sa candidature dans le béton armé – le tout sans jamais avoir adopté le style d’un tortionnaire.

«Tout le monde respecte coach Reid et coach Reid respecte tout le monde», a résumé Laurent Duvernay-Tardif.

LES INSTRUCTEURS QUI ONT PARTICIPÉ À QUATRE MATCHS ULTIMES OU PLUS

* Paul Brown (7 championnats), George Halas (6 championnats), Curly Lambeau (6 championnats), Vince Lombardi (3 championnats et 2 Super Bowl) et Guy Chamberlin (4 championnats) sont les plus décorés de l’ère pré-Super Bowl.

LES COACHS QUI ONT AMENÉ DEUX ÉQUIPES AU SUPER BOWL

LES PLUS VICTORIEUX DANS L’HISTOIRE

Don Shula

1963-1995

Nombres de victoires : 328

Nombres de matchs : 490

George Halas

1920-1967

Nombres de victoires : 318

Nombres de matchs : 497

Bill Belichick

1991-

Nombres de victoires : 298

Nombres de matchs : 450

Tom Landry

1960-1988

Nombres de victoires : 250

Nombres de matchs : 418

Andy Reid

1999-

Nombres de victoires : 247

Nombres de matchs : 386

