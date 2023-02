Super Bowl LVII: 10 publicités à voir avant tout le monde

Encore une fois, les concepteurs ont travaillé fort pour concevoir la publicité dont tout le monde parlera lors du Super Bowl. Le prix d’une publicité de 30 secondes, pour cette 57e finale, a été fixé à 7 millions $ US (9,4 M$ CA). Il s’agit d’une augmentation de 500 000 $ (671 000 $ CA) comparativement à l’an dernier. Certains extraits et certaines pubs sont déjà en ligne. Voici 10 publicités à surveiller, sur les ondes de FOX et de CTV, lors de l’affrontement ultime entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City demain.

Une nouvelle saveur de Bubly

Photo fournie par Bubly

Michael Bublé sera au cœur d’une publicité canadienne concernant l’eau pétillante Bubly. On verra le chanteur de la Colombie-Britannique faire le tour du pays et surprendre les amateurs avec les 10 saveurs disponibles, dont le nouveau Bubly framboise. Michael Bublé traversera le Canada, de la plage de Kitsilano à Vancouver jusqu’au mont Royal à Montréal.

Photo fournie par Bubly

Sarah McLachlan

L’auteure-compositrice et interprète canadienne Sarah McLachlan fera une apparition dans une publicité intitulée Shelter pour la bière Busch Light. Elle livrera un message sur l’importance de mettre en place des abris pour les animaux, sous le regard médusé du « Bush Guy », qui aborde l’essentiel pour survivre en nature. On l’entendra, dans une tente, accompagnée d’un loup, chanter quelques mesures de sa chanson Angel.

Dave Grohl et le whisky

L’ex-Nirvana Dave Grohl sera dans une publicité du whisky Crown Royal. Dans les deux extraits diffusés de cette pub, on peut voir le chanteur-guitariste des Foo Fighters lire, en studio, une série d’items disparates et dire : « Thank You » de plusieurs façons au micro. On en saura plus sur cette mystérieuse publicité durant le troisième quart.

Une mayo fort pratique

Les acteurs Jon Hamm et Brie Larson seront prisonniers d’un réfrigérateur dans une publicité de la mayonnaise Hellmann’s. Cette publicité, qui sera présentée au troisième quart, vise à favoriser la créativité, avec la célèbre mayo, pour donner une nouvelle vie à la nourriture qui n’a pas été consommée lors des partys du Super Bowl. Cette journée est la deuxième plus grande en termes de gaspillage alimentaire.

Un bien-cuit pour la mascotte de Planters

L’humoriste américain Jeff Ross, qui a passé plusieurs célébrités dans le tordeur lors de ses bien-cuits, fera subir le même sort à M. Peanut, la mascotte des produits Planters, en l’envoyant se faire griller au four. Les téléspectateurs seront invités à mettre en ligne sur les réseaux sociaux leur façon de faire griller M. Peanut et obtenir la chance de remporter 10 000 $.

Serena Williams au golf

Serena Williams troquera la raquette de tennis pour les bâtons de golf dans une publicité de la bière Michelob Ultra. On pourra la voir, en compagnie de l’acteur écossais Brian Cox, de la série Succession, dans une publicité inspirée par le film culte Caddyshack. On la retrouvera aussi dans une publicité du cognac Rémy Martin. Michelob Ultra, dans une autre publicité mettant en vedette le golfeur Rickie Fowler, l’analyste et ex-quart-arrière Tony Romo et la joueuse de soccer Alex Morgan, fera la promotion de la série Full Swing (Parcours de champion) que l’on pourra voir, à partir du 15 février sur Netflix.

Will Ferrell et GM

Will Ferrell sera en vedette dans des publicités pour les véhicules électriques du constructeur automobile GM. On retrouvera l’acteur américain dans des pubs qui ont été réalisées par

Netflix. On a vu, dans des extraits dévoilés, des clins d’œil aux séries The Walking Dead et Squid Game.

Ozzy en cravate

Dans cette publicité de l’entreprise de logiciels Workday, dans une première présence au Super Bowl, on pourra voir le chanteur Ozzy Osborne, le Prince des ténèbres, en chemise et en cravate, employé d’une entreprise de nouvelles technologies. Il y aura aussi Paul Stanley de Kiss, Gary Clark Jr, Joan Jett et Billy Idol qui ne veulent plus être traités comme des vedettes du rock.

Un botté de précision de 10 millions $

L’ex-ailier rapproché Rob Gronkowski, qui a capté plusieurs passes de Tom Brady, tentera, au troisième quart, de réussir, en direct, un botté de précision de 25 verges. S’il réussit, les gens qui auront parié sur le match du Super Bowl, sur le portail FanDuel, se partageront 10 millions $ en paris gratuits. Il s’agira d’une première présence au Super Bowl pour FanDuel.

Le retour du duo de Breaking Bad

Le duo Walter White et Jesse Pinkman, de la série Breaking Bad, interprété par Bryan Cranston et Aaron Paul, reprendra du service pour une publicité des croustilles PopCorners de Frito-Lay. Le duo sera en vedette dans une scène inspirée par l’épisode 4 Days Out et écrite par Vince Gilligan, créateur de la série.