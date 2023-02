Super Bowl LVII: où allez regarder le match?

Que vous soyez devant les écrans pour regarder le Super Bowl, le spectacle de la mi-temps (qui mettra en vedette la chanteuse Rihanna) ou devant des dizaines d’ailes de poulet, vaut mieux le faire bien entouré !

Pour cela, voici quelques suggestions d’adresses un peu partout au Québec proposant une programmation spéciale, question de vivre pleinement cette frénésie.

Pub Saint-Patrick

Photo fournie par le Pub Saint-Patrick

Ce bar irlandais vibrera sans aucun doute au son du Super Bowl. Avant la partie, un chansonnier mettra la table pour une soirée festive durant laquelle bretzels, nachos, fromage en grains frit et fish’n’chips sauront certainement s’inviter. Les clients pourront également découvrir la nouvelle création exclusive pour La Semaine de la Poutine,--- baptisée « Lucky Seven ».

▸ pubsaintpatrick.ca

▸ 1200, rue Saint-Jean, Québec

Pub Galway

Photo fournie par le Pub Galway

Un écran géant de 120 pouces, puis sept autres (sur la transmission américaine bien sûr, nous confirme-t-on) rempliront les murs des deux étages du Pub Galaway, en vue du Super Bowl LVII. Au menu, outre la cinquantaine de variétés de whiskys proposées ainsi que les nombreuses bières et cidres en fûts, l’honneur sera aux ailes de poulet (BBQ, sucrées, épicées ou Buffalo), ainsi qu’à la poutine à la joue de bœuf braisée et oignons caramélisés.

▸ pubgalway.com

▸ 1112, avenue Cartier, Québec

La Boîte à Malt

Photo fournie par La boîte à malt

Pouvant accueillir une centaine de personnes et dotée de nombreux grands écrans diffusant le match ultime, la microbrasserie La Boîte à Malt est l’endroit tout indiqué pour recevoir les amateurs de football de la rive sud de Québec. Le pichet de bière et les pilons de poulet seront en promotion dès 15 h : prévoyez venir entre amis !

▸ boiteamalt.com

▸ 1810, route des Rivières #402, Lévis

Siboire

Photo fournie par Siboire

Cette microbrasserie, qui a vu le jour à Sherbrooke il y a plus de 15 ans – et qui compte maintenant trois adresses, dont une à Montréal –, servira à ses clients ses excellentes bières maison et offrira son menu varié et festif à l’occasion du Super Bowl LVII. Une fameuse Trip d’automne avec un fish’n’chips, ou une Sherbière avec un cornet de cornichons frits et quelques ailes de poulet, puis la table sera bien mise pour regarder le match.

▸ siboire.ca

▸ 80, rue Dépôt, Sherbrooke

▸ 40, boulevard Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke

▸ 5101, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Saint-Houblon

Photo fournie par Saint-Houblon

C’est dans une ambiance aussi chaleureuse que festive que les trois restaurants de la microbrasserie Saint-Houblon accueilleront le rendez-vous sportif nord-américain de l’année. Avec un concept plutôt séduisant de nourriture et bière à volonté (12 consommations maximum) pour toute la soirée, on peut dire qu’on leur doit déjà le premier touché !

▸ sainthoublon.com

▸ 6700, boulevard Saint-Laurent, Montréal

▸ 1567, rue Saint-Denis, Montréal

▸ 5414, avenue Gatineau, Montréal

Le Clébart

Photo fournie par Le Clébart

Ce bar de quartier est reconnu non seulement pour diffuser tout événement sportif d’envergure, mais aussi pour offrir une ambiance des plus animées. Pour le Super Bowl, l’équipe vous attend dès 14 h avec des prix spéciaux sur la bière, les ailes de poulet sauce Buffalo ou miel et ail, les côtes levées cuites 48 heures, le nacho garni, ainsi que plusieurs plats de circonstance. La partie sera également diffusée sur trois écrans géants et de nombreux téléviseurs.

▸ clebard.ca

▸ 4557, rue Saint-Denis, Montréal

Ping Pong Club

Photo fournie par Ping pong club

Demain, le bar Ping Pong Club accueillera les nombreux amateurs de football, et le fera en grand ! Certes, plusieurs télévisions et un écran projecteur seront au poste, mais on ne doit pas passer sous silence l’organisation d’un tournoi de ping-pong (avec plusieurs prix à gagner) ! À manger, un menu spécial que l’on pourra accompagner de nombreux cocktails, vins ou bières de microbrasseries locales.

▸ pingpongclub.ca

▸ 5788, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Microbrasserie Shawbridge

Photo fournie par Shawbridge

C’est à la station Shawbridge que l’on doit se rendre pour profiter de la diffusion du match ultime, tout en trinquant sur les bières brassées sur place. Une quinzaine de bières en fût pourront prendre d’assaut les tables, en plus de nombreux plats tout à fait appropriés à grignoter pendant la finale : plateau de charcuteries (maison !), ailes de poulet, croustilles maison, rondelles d’oignons à la bière, côtes levées à la bière, pizzas cuites au four à bois et bien plus. N’oubliez surtout pas de désigner un chauffeur pour la soirée – et de le mentionner à l’équipe, puisqu’on lui offrira gratuitement une bière sans alcool !

▸ shawbridge.ca

▸ 3023, boulevard du Curé-Labelle, Prévost

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com