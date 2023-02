Super Bowl LVII: l'affrontement Chiefs-Eagles décortiqué pour vous

CHIEFS

Photo d'archives, AFP

Fondés en 1960

Fiche en saison régulière : 521-433-12

Fiche en éliminatoires : 19-21

Champions du Super Bowl : 2 en 4 présences

Les Chiefs ne misent probablement pas sur une formation aussi complète que celle des Eagles, mais ils compensent avec le meilleur joueur du circuit, toutes positions confondues, en Patrick Mahomes. Sa présence est loin d’être étrangère au fait que l’équipe se retrouve au Super Bowl pour la troisième fois en quatre ans.

Le quart-arrière magicien, même sur une jambe comme il l’est actuellement en raison de sa blessure à la cheville droite, peut masquer certaines lacunes.

Il mise toujours sur l’extraordinaire ailier rapproché Travis Kelce, mais sinon, son groupe de receveurs a perdu du lustre. Les JuJu Smith-Schuster, Marquez Valdes-Scantling et Kadarius Toney sont de bonnes options, toutefois Mahomes demeure le chef d’orchestre qui fait plus avec moins.

Isiah Pacheco a été une belle révélation dans le champ-arrière. Le choix de septième tour au plus récent repêchage court chaque jeu comme si sa vie en dépendait.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

La ligne à l’attaque est solide, surtout à l’intérieur. Parfois, les bloqueurs Orlando Brown et Andrew Wylie se font jouer des tours, ce qui sera à surveiller face au front redoutable des Eagles.

Chris Jones au mieux de sa forme

Défensivement, les Chiefs ont ajouté plusieurs jeunes de qualité dans les dernières années, comme L’Jarius Sneed, Juan Thornhill, Nick Bolton, Jaylen Watson, Trent McDuffie et George Karlaftis, notamment.

Pas un joueur ne peut toutefois autant détruire un plan de match offensif que le plaqueur Chris Jones. Personne ne parvient à le freiner cette saison et il jouera encore un rôle instrumental.

EAGLES

Photo d'archives, AFP

Fondés en 1933

Fiche en saison régulière : 613-630-27

Fiche en éliminatoires : 25-24

Champions du Super Bowl : 1 en 3 présences

Les Eagles sont de retour au Super Bowl pour la première fois depuis leur saison 2017, couronnée de succès. Le noyau dur est le même avec quatre visages familiers sur la ligne offensive et la ligne défensive, mais sinon, la reconstruction de la formation a été aussi rapide que productive.

Aux quatre vétérans qui sont toujours là (Brandon Graham, Fletcher Cox, Jason Kelce et Lane Johnson), en plus du botteur Jake Elliott, plusieurs jeunes de qualité se sont ajoutés. Le groupe de receveurs a notamment été reconstruit d’un bout à l’autre avec les A. J. Brown, DeVonta Smith et Dallas Goedert, notamment. Les trois ont combiné leurs efforts pour 21 des 25 touchés par la passe de l’équipe.

Écoutez l'entrevue avec Stéphane Cadorette à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Le quart-arrière Jalen Hurts peut faire mal autant par la passe que par la course. Parlant de course, le champ-arrière n’a plus rien à voir non plus avec celui d’il y a cinq ans. Miles Sanders, Kenneth Gainwell et Boston Scott forment un groupe rempli de talent.

Profondeur en défensive

C’est sur le front défensif que les Eagles s’imposent plus que tout. La profondeur est inégalée et les forces demeurent fraîches même quand l’enjeu s’élève au quatrième quart.

Avec 27 revirements provoqués, la défense de Philadelphie est aussi très opportuniste. Les Eagles sont en santé et montrent la formation avec le plus de profondeur dans la ligue. Ils n’ont perdu qu’un match cette saison quand Hurts était en uniforme.