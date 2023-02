Notre prédiction du Super Bowl LVII: un deuxième titre pour les Eagles

Il y a une croyance maintes fois validée voulant qu’un match de football se gagne sur les fronts. En ce sens, les Eagles sont clairement avantagés sur papier, mais en de rares occasions, un joueur d’exception peut venir bousculer les idées préconçues. Patrick Mahomes permettra aux Chiefs de rendre le Super Bowl LVII enlevant... sans toutefois le gagner. Cette fois, le magicien sera à court de miracles.

Ce duel pour les grands honneurs entre Kansas City et Philadelphie à Glendale, en Arizona, peut difficilement décevoir.

Les deux attaques sont celles qui ont inscrit le plus de points par match cette saison.

Les deux quarts-arrières, Mahomes et Jalen Hurts, ont rivalisé toute la campagne pour le titre de joueur le plus utile de la NFL.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Les deux équipes ont été au sommet de la montagne avec des fiches identiques de 14-3.

Les deux clubs sont ceux qui, défensivement, ont revendiqué le plus de sacs du quart, les Eagles avec 70 et les Chiefs avec 55.

Les deux formations ont l’occasion de mettre la main sur un deuxième titre dans une courte période, puisque les Eagles ont été sacrés champions en 2017 et les Chiefs en 2019.

Les deux organisations enflamment des villes passionnées de football à Kansas City et à Philadelphie.

Voilà donc pour les nombreuses similitudes. Mais quels sont les facteurs qui feront en sorte que les Eagles seront couronnés?

Écoutez l'entrevue avec Stéphane Cadorette à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Quand les Eagles ont le ballon

Revenons au cliché de départ, qui dit que le football se gagne sur les fronts. Un cliché, soit, mais une vérité rarement démentie.

À cet effet, les Eagles misent sur la plus formidable ligne offensive du circuit. La clé sera bien sûr de freiner le plaqueur monstre Chris Jones et l’ailier défensif Frank Clark. Jones est souvent celui qui détruit le travail de la ligne offensive, tandis que Clark récolte les fruits avec 11 sacs du quart en 14 matchs éliminatoires en carrière. Le tandem a fait ses preuves.

Les deux assaillants devront toutefois pénétrer dans une forteresse barrée à double tour. C’est cette ligne des Eagles qui permet de s’imposer au sol, avec 12 parties d’au moins 135 verges par la course cette saison, dont cinq de plus de 200 verges. Les Chiefs sont huitièmes contre la course, ce qu’il ne faut pas négliger.

Par contre, le facteur Jalen Hurts vient fausser les données. Quand un quart-arrière court comme lui, la défense doit rester constamment aux aguets. Le tout pourrait être trompeur pour les jeunes secondeurs et demis défensifs des Chiefs, qui en auront déjà plein les bottes avec le jeu aérien face à A. J. Brown, DeVonta Smith et Dallas Goedert.

Dans les dernières années, il était à la mode de louanger l’attaque du club du Missouri, avec raison. Cette fois, il est loin d’être illogique de clamer que les Eagles possèdent encore plus d’armes dangereuses.

Quand les Chiefs ont le ballon

On parle de la ligne à l’attaque dominante de la formation de la Pennsylvanie, mais les Chiefs ne sont pas des pieds de céleri non plus dans ce département. Ils n’ont concédé que 26 sacs, le troisième plus bas total du circuit. Il est possible cependant que le bloqueur à droite Andrew Wylie trouve le temps long devant Haason Reddick (19,5 sacs en incluant les matchs éliminatoires).

L’entraîneur-chef Andy Reid n’est pas le dernier venu et lui apportera certainement de l’aide en protection. L’intérieur de la ligne des Chiefs, avec Creed Humphrey, Joe Thuney et Trey Smith, n’a rien à envier à personne, mais avec les Eagles, la pression peut provenir de partout.

Parlant de Reid, acceptera-t-il de mettre davantage l’emphase sur le jeu au sol? Philadelphie a accordé, à huit reprises, plus de 125 verges au sol cette saison. C’est là que la recrue Isiah Pacheco, un porteur, peut jouer un rôle important.

Tout le monde sait que Patrick Mahomes est blessé à la cheville droite. Il a tenu le coup face aux Bengals de Cincinnati, mais les Eagles devraient le bousculer beaucoup plus sauvagement.

Si ce n’était que lui qui était hypothéqué physiquement, ce serait une chose, mais Travis Kelce, JuJu Smith-Schuster et Kadarius Toney traînent aussi des bobos, tout comme d’autres joueurs clés en défense.

Et Mahomes?

Le facteur X, l’élément intangible de cette finale demeure Mahomes. Il donne une chance réelle aux siens de gagner.

Les Eagles ont beau avoir l’avantage sur le plan de la ligne à l’attaque, du jeu au sol, du groupe de receveurs, de la ligne défensive et de la tertiaire, il reste que Mahomes est un pur-sang. Le meilleur joueur de la NFL, toutes positions confondues, peut tout changer en un jeu absolument ridicule.

Mahomes sur une patte, c’est mieux que 75 % des quarts-arrières en pleine forme dans la NFL et ce n’est pas exagéré. Le problème, c’est Mahomes sur une patte contre les Eagles. Il manquera juste un peu de magie.

CHIEFS 26 - EAGLES 27

LES CHOIX DE NOS EXPERTS

Denis Casavant

Expert football à TVA Sports

Philadelphie est fière de sa réputation de ville dure, une ville de cols bleus. Les Broad Street Bullies des années 1970 demeurent l’une des équipes les plus appréciées des amateurs de sports de la ville de l’amour fraternel. Cette formation des Eagles, avec l’entraîneur-chef Nick Sirianni et le quart-arrière Jalen Hurts en tête, est adorée du public parce qu’elle est à l’image de leur ville. Elle s’est imposée avec un style de jeu robuste, agressif et physique. Sa domination, autant sur la ligne à l’attaque avec sept touchés au sol en éliminatoires, et en défense avec 58 sacs du quart, jouera un rôle important contre les Chiefs.

CHIEFS 24 - EAGLES 35

Charles-Antoine Sinotte

Expert football à TVA Sports

Les Eagles ont formé l’équipe la plus complète et diversifiée cette saison. Les fronts gagnent les grands matchs et Philadelphie a la meilleure paire de lignes. Mahomes a fait des miracles sur une jambe, mais les Eagles ont réussi le plus de sacs du quart en 2022 dans la ligue. D’ailleurs, Philadelphie est beaucoup plus en santé que Kansas City. En plus de Mahomes, plusieurs de ses receveurs et quelques joueurs clés en défense ne sont pas à 100 %. Les Eagles ont dominé leurs rivaux en éliminatoires sans même avoir recours aux receveurs A. J. Brown et DeVonta Smith. D’ailleurs, surveillez l’ailier rapproché Dallas Goedert. Le plafond du potentiel des Eagles n’est pas encore atteint.

CHIEFS 24 - EAGLES 30

Jean-Nicolas Blanchet

Adjoint au dir. des sports, Journal de Québec/Journal de Montréal

Tout se dessine pour encore devenir la belle histoire des Eagles. Tout semble écrit pour les voir partir avec le trophée. Ils ont été dominants du début à la fin. Leur défensive fait peur. C’est l’équipe Cendrillon dans cette saison qui n’a vraiment pas été évidente pour les parieurs, je vous le confirme. Malgré tout ça, je n’y crois pas. Patrick Mahomes va donner un grand show. Sa cheville ne sera pas si pire. Et les méchants Chiefs vont briser la belle histoire. C’est la meilleure équipe aérienne contre la meilleure pour contrer le jeu aérien. C’est donc évident qu’il s’agira d’un choc et d’un match enlevant. Comme les parieurs le prédisent, ça va être serré, mais contrairement à eux, j’y vais avec Mahomes.

CHIEFS 30 - EAGLES 24

Jean-Nicolas Gagné

Animateur du balado La zone payante à QUB radio

Les Chiefs devront être patients et prendre ce que la défensive des Eagles leur donne. C’est-à-dire : pas grand-chose. La tentation de faire de gros jeux pourrait être coûteuse pour Patrick Mahomes, qui a souffert en saison contre les défensives qui couvraient bien les zones profondes. Les Eagles arrivent gonflés à bloc après avoir dominé leurs adversaires 69-14 en éliminatoires. Bien qu’ils aient eu le calendrier le plus facile de la NFL, ils ont labouré tout ce qui se présentait devant eux et ils sont 16-1 avec Jalen Hurts dans la formation. Est-ce que Mahomes peut tout faire seul ? Non, et malheureusement, il va répéter l’erreur d’essayer.

CHIEFS 31 - EAGLES 35

Mario Dumont

Chroniqueur au Journal de Montréal/Journal de Québec

Je suis un partisan des Eagles confiant. À chaque étape des séries, certains ont dit : «Cette fois-ci, ce ne sera pas si facile pour les Eagles!» Et quoi? 38 à 7 contre les Giants et 31 à 7 contre les 49ers. L’équipe est inspirée, elle a de la profondeur et elle a un des meilleurs entraîneurs en Nick Sirianni. Pour se rendre à cette étape des éliminatoires, le coach n’a même pas eu à utiliser un seul de ses jeux secrets. Jalon Hurts va courir. La défensive va provoquer deux ou trois revirements. Fly Eagles Fly!

CHIEFS 17 - EAGLES 31

Arnaud Gascon-Nadon

TVA Sports

Ce sera un Super Bowl avec les deux meilleures équipes. Les Eagles ont eu, d’après les projections de victoires à la suite de l’annonce du calendrier en mai, le deuxième calendrier le plus facile et deux matchs éliminatoires à sens unique. Ils ont tout détruit et leurs succès passent par leur ligne à l’attaque. C’est l’une des meilleures que j’ai vues. Les Chiefs sont menés par le seul et unique Pat Mahomes. À l’inverse des Eagles, ils ont eu le calendrier le plus difficile de 2022. Mahomes, moins bien entouré qu’à une époque étant donné son salaire, est encore meilleur qu’avant en dépit de la perte de Tyreek Hill. Tout repose sur les épaules de Mahomes, Travis Kelce et Andy Reid. Puisque je suis un gars d’équipe, je crois en la force du nombre et non de la vedette.

CHIEFS 30 - EAGLES 33