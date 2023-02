Super Bowl LVII: un affrontement historique entre Jalen Hurts et Patrick Mahomes

Il fut une époque pas si lointaine où les quarts-arrières de couleur étaient une denrée rare dans la NFL, puisque des préjugés négatifs perduraient à leur endroit. Il aura fallu près de six décennies complètes pour en arriver là, mais le Super Bowl LVII, entre les Chiefs et les Eagles, opposera pour une première fois deux pivots noirs, Patrick Mahomes et Jalen Hurts.

Les temps ont drôlement changé dans la NFL et pour le mieux. Aujourd’hui, Mahomes n’a plus besoin de présentation et ses prouesses uniques sont admirées par des légions d’amateurs.

Il a mené les Chiefs à leur deuxième championnat au Super Bowl LIV en décrochant au passage le titre de joueur par excellence du match. Il a été élu joueur le plus utile de la campagne en 2018 et a récolté le même honneur plus tôt cette semaine, pour une deuxième fois.

Hurts, pour sa part, s’est vraiment mis en évidence cette saison, à sa troisième dans la NFL. Il a été finaliste pour le titre de joueur le plus utile et s’est illustré autant par la passe que par la course.

Aujourd’hui, rien de plus normal. La couleur de peau, qui a déjà été un facteur dans le choix d’un quart-arrière, n’est plus un point d’emphase. Pourtant, pas besoin de reculer bien loin dans le temps pour constater que la réalité a déjà été bien différente.

Inspirant Doug Williams

Au terme de la saison de 1987, Doug Williams est devenu le premier pivot noir dans l’histoire à amorcer un Super Bowl.

Et ce n’est pas comme s’il était arrivé à Washington en sauveur, la campagne précédente.

En 1986, il n’avait en effet lancé qu’une passe. À 32 ans, dans la fameuse saison de 1987, il était le réserviste de Jay Schroeder et n’avait pris part qu’à deux matchs comme partant durant le calendrier régulier.

Quand Schroeder s’est blessé, la porte s’est ouverte et Williams est devenu un véritable héros pour une génération de quarts de couleur qui voyaient les portes se fermer devant eux. Il avait inspiré les siens avec sept passes de touché en trois rencontres éliminatoires, dont quatre au Super Bowl, dans la victoire contre les Broncos de Denver.

Des larmes de joie

Trente-cinq ans plus tard, Williams n’a pu retenir ses larmes quand il a constaté que le Super Bowl LVII mettrait en valeur deux quarts-arrières noirs.

«Je me demandais pourquoi je pleurais, mais la réalité m’a frappé quand j’ai réalisé d’où je venais. Les entraîneurs et directeurs généraux ont changé dans leur mentalité. Ce n’est plus la couleur qui compte, mais qui peut faire le travail», a-t-il affirmé dans une entrevue au réseau ESPN, la semaine dernière.

Trois records

Si Williams se sentait bien seul il y a 35 ans, les choses ont heureusement évolué. Dans la NFL cette saison, 21 quarts-arrières noirs ont vu de l’action. Près de la moitié des équipes, soit 15 sur 32, ont misé sur un pivot de couleur pour amorcer au moins une partie. Les quarts noirs ont par ailleurs amorcé 29 % des matchs cette saison.

S’il y a toujours du progrès à faire à la position la plus en vue, il s’agit tout de même de trois records, selon Football Perspective.

À la première semaine d’activités, ils étaient 11 sur le terrain.

À titre comparatif, pas plus tard qu’en 2011, seulement 15 % des matchs étaient amorcés par des quarts-arrières noirs. Depuis 1989, il y a au moins cinq pivots de couleur dans la NFL chaque saison.

L’année du premier Super Bowl en 1966, il n’y en avait eu aucun tout au long de la saison ni dans la NFL ni dans l’American Football Conference (AFL), qui ont fusionné en 1970. C’est dire à quel point les mentalités ont changé.

La tendance semble donc à la hausse et le fait que Mahomes et Hurts seront sous les projecteurs demain lors du Super Bowl 57 ne pourra que contribuer à inspirer d’autres jeunes à suivre leurs traces.

Ils ont déjà disputé un match ultime

Doug Williams

Washington (1987)

Il a été le pionnier. Il a joué un rôle instrumental dans l’écrasante victoire de 42 à 10 des Redskins de Washington face aux Broncos de Denver, avec 340 verges par les airs et quatre passes de touché, malgré une blessure à un genou au premier quart. Il a été le joueur le plus utile du Super Bowl XXII.

Steve McNair

Titans (1999)

Douze saisons se sont écoulées avant de revoir un quart-arrière noir au Super Bowl, après la prestation de Doug Williams. McNair avait la lourde commande d’affronter la puissante machine des Rams de St. Louis. Dans une défaite de 23 à 16, il avait amassé 214 verges par la passe pour le Tennessee.

Donovan McNabb

Eagles (2004)

Il avait démontré le meilleur comme le pire dans une défaite de Philadelphie de 24 à 21 face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec 357 verges par la passe et trois touchés, mais aussi trois interceptions. Ses 357 verges constituent le septième plus haut total dans l’histoire du Super Bowl.

Colin Kaepernick

49ers (2012)

Le club de San Francisco et lui s’étaient inclinés de justesse dans un match spectaculaire de 34 à 31 qui avait tourné à la faveur des Ravens de Baltimore. Le jeune quart avait bien paru avec 302 verges aériennes et une passe de touché, en plus de 62 verges au sol et un autre majeur.

Russell Wilson

Seahawks (2013 et 2014)

Il a vécu les deux côtés de la médaille au Super Bowl. Face aux Broncos, Seattle l’avait aisément emporté 43 à 8 en 2013. Il avait amassé 206 verges et deux passes de touché. L’année suivante, la défaite de 28 à 24 contre les Patriots avait été cruelle, ayant été victime d’une interception à la porte des buts.

Cam Newton

Panthers (2015)

Celui qui venait d’être nommé joueur le plus utile de la saison a eu la vie dure face aux Broncos dans un revers de 24 à 10. Le quart-arrière de la Caroline avait amassé 265 verges par la passe, mais avait été victime d’une interception en plus d’échapper deux fois le ballon.

Patrick Mahomes

Chiefs (2019, 2020, 2022)

Il avait aidé Kansas City à battre les 49ers en 2019 grâce à 286 verges par les airs, deux touchés (et deux interceptions), puis 29 verges au sol et un autre majeur. Sa soirée avait été plus ardue face aux Buccaneers de Tampa Bay avec 270 verges et deux interceptions, sans passe de touché.

UN PEU D’HISTOIRE

Marlin Briscoe

Choix de 14e tour en 1968 par les Broncos de Denver, il est le premier Noir dans l’ère du Super Bowl à être devenu quart-arrière partant.

James Harris

Choix de huitième tour en 1969 par les Bills de Buffalo, il est le premier pivot noir à être élu au Pro Bowl, avec les Rams de Los Angeles, en 1973.

Doug Williams

Jamais un quart de couleur n’avait été repêché plus tôt que la sixième ronde. Williams a changé la donne en devenant le 17e choix au total, par les Buccaneers de Tampa Bay, en 1978.

Michael Vick

L’inimitable Vick a été le premier pivot noir à être sélectionné au premier rang du repêchage, en 2001 par les Falcons d’Atlanta.