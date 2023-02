Ukraine: le pire est à venir

La situation en Ukraine risque de se détériorer rapidement. Les Russes vont probablement lancer une vaste offensive à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion du pays. Malheureusement, les chars d’assaut alliés n’arriveront pas à temps pour contrer cette nouvelle attaque massive des Russes.

Mais le temps joue contre Vladimir Poutine. D’une certaine manière, les alliés de l’Ukraine forcent les Russes à attaquer le plus tôt possible. Cependant, les Russes n’attaquent pas que l’Ukraine. Ils se livrent aussi à une guerre contre les intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Une guerre qui pourrait se retourner contre la Russie.

1) Quels sont les signes avant-coureurs d’une attaque russe imminente ?

Les Ukrainiens affirment que la Russie aurait massé près de 300 000 soldats près du front. Volodymyr Zelensky prétend que la Russie disposera bientôt de 500 000 soldats sur le terrain. En plus, les attaques russes massives se multiplient. Ces attaques visent surtout le réseau électrique du pays. Par ailleurs, le dégel du printemps va restreindre les mouvements de troupes. Enfin, Poutine a prévu un discours au Parlement russe dans les jours qui viennent.

2) Quelle sera l’issue de cette nouvelle offensive russe ?

Personne ne veut prédire l’issue de cette nouvelle offensive. L’armée russe devait gagner la guerre en Ukraine en quelques semaines, mais elle s’y est enlisée. Les Russes bénéficieront probablement de l’avantage du nombre. Mais leur armée est incompétente, corrompue et mal équipée. Il est douteux qu’elle parvienne à conquérir beaucoup de territoire. Et même si elle y parvenait, il est encore plus douteux qu’elle puisse s’y maintenir très longtemps.

3) Quelles seront les conséquences de cette offensive ?

Cette offensive est probablement la dernière que Poutine pourra se payer, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, parce que la guerre coûte très cher à la Russie et que son industrie de l’armement a du mal à remplacer le matériel détruit. Au sens figuré, parce qu’en cas de défaite, les élites russes vont finir par perdre patience. Cette offensive va aussi coûter cher au reste du monde. Par exemple, Poutine a décidé de diminuer de 5 % la production de pétrole russe, dans l’espoir de faire monter son prix. Ce dernier vient d’augmenter, ce qui alimente l’inflation mondiale. Les populations les plus pauvres sont les premières à être affectées par les politiques de Poutine.

4) Où la confrontation entre la Russie et les Américains ainsi que leurs alliés est-elle de plus en plus visible ?

Un des endroits où cette confrontation est le plus visible est l’Afrique. Le ministre des Affaires étrangères russe y a entamé une tournée qui l’a mené au Mali et en Mauritanie. Or, le cœur du dispositif américain et allié contre le jihadiste est en Mauritanie. Les Russes ont déjà chassé la France du Mali et ils sont en bonne voie d’étendre leur influence ailleurs en Afrique. Le problème est que des élites africaines corrompues et autoritaires trouvent avantageux de s’associer au régime de Poutine, plutôt qu’à des démocraties. Le reste n’est que propagande russe.

5) Pourquoi augmenter les coûts pourrait-il se retourner contre la Russie ?

Poutine tente de faire augmenter les coûts de la guerre pour les États-Unis et pour leurs alliés. Cependant, ses actions génèrent du chaos. Un chaos capable de chasser des gouvernements du pouvoir et de déstabiliser des régions entières. Ceci pourrait faire perdre beaucoup d’argent à l’allié le plus précieux de la Russie : la Chine.