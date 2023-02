Une Saint-Valentin d’amour et d’amitié

Je ne me rappelle plus comment j’ai découvert les sublimes céramiques de Basma Osama. C’était il y a dix ans. En revanche, je me souviens bien que je rêvais de manger dans ses plats.

J’écrivais mon premier livre de recettes. Je souhaitais partager mon amour de la bonne bouffe dans des assiettes qui offrent un aussi beau spectacle que des ingrédients frais, colorés et croquants. Elle m’a servi un délicieux thé à l’égyptienne dans ses tasses que je découvrais avec autant d’émotion que la chaleur de son accueil. Basma prend son temps, offre son temps et son écoute. On a parlé de nos vies, de nos origines, de nos enfants et de bouffe au beau milieu de son atelier situé dans un entrepôt industriel de Rosemont. Je suis repartie les bras chargés et heureuse au possible d’apprendre que mes nouveaux trésors allaient au lave-vaisselle !

La visite annuelle

Notre rendez-vous annuel a eu lieu à Verdun, cette semaine. Elle et son amoureux, l’ébéniste d’objets Guy Lemyre, ont ouvert l’atelier-boutique Union dans ce quartier pour se rapprocher des enfants de Guy. Son amoureux est un doux timide, doué avec les enfants. Il était enseignant au primaire et il est retourné enseigner dans une école de leur nouveau quartier pour assurer la base de leur projet de vie.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Un match parfait

D’artisan de meubles sur mesure, il est devenu un exceptionnel créateur de cuillères de bois avec lesquelles je touille mes salades. Faire des choses ensemble, vivre dans le moment présent, voyager une fois par année, c’est leur projet de vie. Ils ont acquis une autre maison au bord de l’eau, à distance à pied de leur lieu de création évidemment, qu’ils refont eux-mêmes au complet. Ils ont la même énergie de travail. Basma tient boutique et Guy la retrouve tous les jours après l’école.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Se trouver !

Ils étaient voisins d’ateliers dans l’ancien entrepôt. Elle a été une oreille pour Guy après sa séparation. Ils forment aujourd’hui le duo qui crée l’univers sensuel qui décore ma table de tous les jours. Je pense à eux tous les soirs quand on commence à manger. C’est un couple comme je l’aime : simple et soudé. Deux amoureux gentils qui se soucient de faire des gestes qui adoucissent la vie de l’un et de l’autre.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Restez petits

Les habitués de la foire Souk Mtl les connaissent bien. L’événement a contribué à les faire connaître chez les amateurs de bonne et belle table, tout comme plusieurs restaurateurs qui vous servent dans les assiettes de Basma. Pendant la pandémie, ils ont travaillé sans relâche. Nous sommes nombreux à avoir donné beaucoup d’amour à nos maisons où nous avons passé deux ans confinés. Les gens entraient acheter des ensembles de vaisselle complets et des cuillères comme jamais. Quand je suis entrée à l’atelier-boutique construit par Guy, un touriste avait fait le voyage jusqu’à eux après avoir admiré leurs comptes Instagram Ceramik. B et LEMYRE EBENISTERIE. Basma m’a fait un gâteau et servi son thé classique en me racontant qu’ils auraient pu faire grossir leur entreprise, engager des employés et avoir tout plein de points de vente. Mais ils ne sont pas affamés financièrement. S’ils vendent plus, ils sont contents tout simplement. Et ils vendent beaucoup. Leurs clients sont désormais prêts à passer leur commande et à attendre qu’ils créent leurs ensembles humainement. Ils ne viennent pas travailler, ils viennent faire des choses passionnément ensemble. C’est ce qu’ils veulent démontrer à leurs trois enfants. Comme dit Guy : « On devient comptable parce qu’on aime compter. » Basma ajoute dans le même sens qu’il faut avoir du fun ! Et ça, ils ne le sacrifient pas. Bonne Saint-Valentin les amoureux.