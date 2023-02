Canadien: «C’est un rêve de p’tit gars» –Alex Belzile

Alex Belzile a dû patienter longtemps, mais il a enfin été récompensé. À 31 ans et à son 20e match dans la LNH, avec le Canadien, il a enfin vécu les images qui ont défilé dans sa tête bon nombre de fois lorsque le tir qu’il a décoché en direction de Stuart Skinner a terminé sa course dans la partie supérieure du filet.

« C’est un rêve de p’tit gars. Je ne sais pas combien de fois j’ai pensé à ça, sur la glace extérieure à Saint-Éloi. On a tous rêvé de marquer un but avec le Canadien », a déclaré Belzile, après la rencontre de dimanche.

L’athlète ayant grandi dans le Bas-Saint-Laurent était tellement fébrile en rentrant au banc qu’il lui était impossible d’effacer le sourire qu’il avait accroché à son visage. Il a fallu qu’il travaille fort pour parvenir à se ramener à l’ordre.

« J’essayais de me contrôler parce qu’il restait encore 50 minutes au match. Je me suis dit que j’allais penser à ça plus tard », a lancé Belzile, nommé deuxième étoile du match.

Un éternel positif

L’histoire de Belzile est somme toute unique. Le chemin qu’il a emprunté pour atteindre la LNH ne pouvait pas être plus sinueux. Malgré tout, au plus creux de celui-ci, quelque part entre Gwinnett et Fort Wayne, dans la Premier AA Hockey League (ECHL), il assure n’avoir jamais perdu espoir.

« Je ne serais pas ici si je n’étais pas un éternel positif, a-t-il mentionné. J’ai eu beaucoup de soutien dans l’ombre. Quand j’avais 24-25 ans et que je jouais dans les ECHL, personne ne m’a empêché de croire en mon rêve. »

Cela dit, les histoires comme la sienne sont plutôt rares. Martin St-Louis qui, lui-même, n’a pas eu un parcours typique croit savoir pourquoi.

« Dans plusieurs domaines,

beaucoup de gens n’atteignent jamais leur potentiel parce qu’ils lâchent un peu trop vite », a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien.

« J’étais content pour lui. Tu sais ce que ça représente comme individu. Je suis certain que ce n’est pas son dernier », a-t-il poursuivi.

Le poids de la ECHL

Il n’y a pas que l’entraîneur du Canadien qui était heureux pour le trentenaire. Ses coéquipiers, conscients de tout le chemin parcouru, l’étaient tout autant.

« La majorité des gars, ici, ont eu le chemin facile. Ce n’est pas son cas. Il a vécu le poids de la ECHL et de la Ligue américaine. Alors, quand tu vois un gars comme ça connaître du succès, tu es toujours plus heureux que pour les autres », a mentionné Jake Allen.

« D’ailleurs, chaque match qu’il a disputé avec nous, il a bien fait. Il prouve qu’il peut jouer dans la LNH », a-t-il continué le gardien.