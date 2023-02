Chérissons notre liberté

J’ai bien apprécié la lettre de Marie qui vous donnait ce matin sa conception personnelle de l’existence de Dieu. Je suis personnellement une simple femme qui a été élevée comme bien d’autres femmes de ma génération dans une foi catholique, malheureusement sur son déclin. C’est lors de mon adolescence que j’ai perdu peu à peu la foi pour aller vers une indifférence bienveillante. À l’âge de 27 ans, j’ai vécu une expérience de mort imminente qui m’a complètement transformée.

Ce que j’ai vécu n’est PAS de ce monde, car cette expérience m’a enlevé TOUTE peur de la mort, et qu’elle a amorcé ma période de recherche de réponses. J’ai commencé à lire des livres sur la vie après la mort, dont ceux de la docteure Élisabeth Kubler-Ross. Je me suis intéressée aux énergies, au mouvement du nouvel âge, aux différentes religions et à la magie blanche. Pour trouver ma voie, j’ai fait un bon tour du jardin comme on dit, mais en ayant toujours le sentiment d’être bien guidée dans ma quête.

Qu’on m’offre un livre, qu’un reportage attire mon attention ou que quelqu’un me parle de ses découvertes personnelles, tout me captivait et me donnait envie de poursuivre mon cheminement. Bien honnêtement, cette période de recherche a duré pendant des années. N’étant pas une personne naïve et étant portée sur la science également, je n’ai en rien négligé cet aspect dans ma quête.

Cela pour finalement aboutir à mon centre de la foi chrétienne. Rassurez-vous cependant, je suis TELLEMENT consciente de toutes les erreurs qui ont été commises par des personnes de bonne et de mauvaise foi, des erreurs de gens blessés qui en ont blessé d’autres ensuite. Mais cela dit, n’est-il pas mieux d’avoir un idéal comme Jésus vers qui orienter son cheminement de vie, un exemple d’amour, de tolérance et de pardon, que de tenter tous et chacun de détruire l’autre pour briller d’un faux éclat ?

Rendue à 57 ans, je poursuis toujours mon chemin plutôt que de me contenter d’errer sans fin. Et même si je suis encore loin du but, je sais très bien dans quelle direction je m’en vais. Dieu nous donne toujours le choix, puisqu’il nous a créés libres. Et même si on le rejette toute notre vie, à l’heure de la mort, il nous donnera encore le choix de notre destin. Chacun est libre ou pas de choisir la lumière n’est-ce pas ?

En terminant, et même si je vous sais fermée à toute considération d’une possible réalité autre que celle que nous expérimentons ici et maintenant, je joins cette étude américaine de cardiologie qui a analysé le cerveau de patients en réanimation en regardant leur activité cérébrale sous moniteur : https:www.medscape.com/viewarticle/983675?src=WNL_trdalrt_pos1_ous_221110&uac=321354AX&implID=4850641

Caroline

J’apprécie qu’on me fasse des suggestions pour évoluer dans ma démarche spirituelle, mais là où je décroche, c’est quand on me laisse sous-entendre, comme vous le faites subtilement d’ailleurs, que « ... même si on rejette Dieu toute notre vie, à l’heure de la mort, il nous laissera encore le choix de notre destin, on pourra choisir ou pas la lumière. » Sous-entendant que la lumière passe inévitablement par lui.