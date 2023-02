Ciné nostalgie: «Le jour de la marmotte» célèbre ses 30 ans

Il y a trois décennies, le 12 février 1993, Bill Murray revivait éternellement la même journée, soit celle où la marmotte de la ville de Punxsutawney annonce combien de temps va encore durer l’hiver. Aujourd’hui, afin de fêter dignement cet anniversaire, revivons cinq secrets de production du long métrage de Harold Ramis avec Andy McDowell.

1 - Le premier scénario de Danny Rubin présenté à Harold Ramis était une réflexion sur l’immortalité, le scénariste pensant – à juste titre – qu’il serait moins cher de tourner un film sur une journée qui se répète que sur des millénaires qui s’écoulent. Sa première histoire était également nettement plus sombre puisque Phil Connor, incarné par Bill Murray, se suicidait à la fin et que Rita, rôle tenu par Andie McDowell, était elle-même prisonnière d’une boucle temporelle. Harold Ramis, intéressé par le concept, a considérablement retravaillé le script original avec Danny Rubin, ajoutant bon nombre d’éléments comiques. C’est d’ailleurs l’équilibre entre la comédie et les éléments sérieux qui a été rapidement la source de la discorde entre Bill Murray et Harold Ramis sur le plateau, l’acteur souhaitant incorporer plus de moments graves. Fait amusant, Bill Murray n’était pas le premier choix de Danny Rubin, qui souhaitait Kevin Kline, ni même d’Harold Ramis qui avait proposé le rôle à... Tom Hanks.

2 - Impossible de tourner le film à Punxsutawney à Philadelphie, lieu de résidence de la célèbre marmotte. Pourquoi? Tout simplement parce que la bourgade ne possède pas de centre-ville photogénique. L’équipe est donc allée à Woodstock en Illinois. D’ailleurs, lorsqu’on regarde attentivement la scène dans laquelle Phil revoit Ned Ryerson, son ancien camarade d’école, on peut apercevoir une enseigne de bijoutiers avec la mention du nom de la vraie ville.

3 - Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la marmotte – appelée Scooter – n’était pas aimable. Bill Murray a toujours indiqué que Scooter le détestait et qu’il l’avait mordu pas moins de trois fois pendant le tournage, l’obligeant à se faire vacciner contre la rage!

4 – Combien de temps Phil reste-t-il coincé dans la boucle temporelle qui lui fait revivre la journée du 2 février indéfiniment? Harold Ramis a indiqué qu’il pensait à «30 ou 40 ans», Danny Rubin estimait le nombre d’années à 10 000. Mais selon de savants calculs scientifiques, le personnage de Bill Murray a passé environ 12 000 jours, soit 33 ans dans la boucle temporelle. Dans le long métrage, il est mentionné que Phil a vécu cette journée de la marmotte 38 fois et que le nombre de 414 jours est également indiqué.

5 – Tous les matins, Phil se réveille au son de «I Got You Babe» de Sonny et Cher. La chanson faisait déjà partie intégrante du premier scénario de Danny Rubin. Pourquoi? Parce que les paroles sont répétitives et qu’il s’agit d’une chanson d’amour, ce que le scénariste trouvait pertinent.

