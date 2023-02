Concernant l’aide à domicile

Une de vos correspondantes parle ce matin de l’importance de fournir de l’aide à domicile, un must pour nos aînés qui veulent finir leurs jours chez eux. Je travaille personnellement pour l’organisme « Bien Chez Soi les bienveillants», et notre travail consiste justement à aider les aînés avec leurs courses, leur entretien ménager, le lavage et même les conduire à des rendez-vous. Il existe à travers la province une quarantaine de franchises comme celle pour laquelle je travaille depuis douze ans.

Anonyme

J’en profite pour signaler que ces franchises offrent des services autant aux parents qui ont de jeunes enfants à faire garder qu’à des personnes en perte d’autonomie qui ont besoin de soutien à domicile. On peut s’inscrire à l’une ou l’autre d’entre elles via le web.