Engouement monstre au Québec pour des araignées sauteuses

Des araignées sauteuses, très populaires sur les réseaux sociaux, connaissent un énorme engouement au pays; de nombreuses familles québécoises tentent de s’en procurer depuis plusieurs mois.

«On dirait que toute la terre entière veut avoir des Salticidae [araignées sauteuses]», lance Martin Gamache, propriétaire de Tarantula Canada.

Depuis un an, il se fait demander pratiquement chaque semaine s'il en a en stock à sa boutique de Laval.

Ces petites araignées sauteuses aux couleurs flamboyantes sont en vedette dans plusieurs vidéos diffusés sur Facebook, Instagram et TikTok. Elles donnent même l'envie de s’en procurer à certaines personnes qui craignent habituellement les araignées.

«Il y a un nouveau marché, des gens qui n’avaient pas d’intérêt pour les araignées ou qui en avaient peur réussissent maintenant à surmonter cette crainte grâce aux caractéristiques de ces mignonnes araignées», relate Lexy Leal, propriétaire de Por Amor Art, une boutique qui se spécialise dans la vente de vivariums pour araignées en Ontario.

Photo tirée du Facebook de la page «Araignées-sauteuses, créatures fabuleuses salticidaes»

En affaires depuis 2015, Lexy et son conjoint, Yair Herrera, ont constaté que de nombreuses personnes avaient développé une passion pour cette nouvelle sensation de la Toile depuis le début de la pandémie.

Longue attente

Malgré les coûts relativement abordables, qui varient entre 30$ et 100$ selon l’espèce, il est encore très difficile pour les gens du Québec de mettre la main sur une de ces convoitées bêtes.

«Actuellement, les éleveurs ont de la difficulté à fournir à la demande, on a une liste d’attente d’une dizaine de noms», mentionne Steve Michaud, gérant de l’animalerie Magazoo de Montréal.

Les personnes inscrites patientent déjà depuis plusieurs mois, dans l’espoir d'obtenir leur nouveau compagnon à huit pattes.

«À peu près personne n'en a en ce moment, on a tellement de clients qu’on ne peut pas garder de liste de demandes parce que c’est trop difficile à gérer», explique Martin Gamache, propriétaire de Tarantula Canada, situé à Laval.

L’entrepreneur compte recevoir de nouvelles araignées sauteuses dès le printemps, comme l’hiver ne représente pas la meilleure période de l’année où transporter des espèces exotiques venant du Canada ou des États-Unis.

Dans la mire de l’Insectarium

Même l'Insectarium de Montréal constate un intérêt marqué de la population pour les Salticidae, un peu plus faciles à aimer comme espèce que les mygales.

«Ce sont probablement les araignées qui ont le plus grand capital de sympathie auprès du public, avec leurs grands yeux et bien sûr elles ont un comportement intéressant et de belles couleurs» , explique André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium.

Photo tirée du Facebook de la page «Araignées-sauteuses, créatures fabuleuses salticidaes»

Des projets pilotes pourraient voir le jour à l’Insectarium de Montréal, prochainement, en vue de tester si cette nouvelle initiative serait viable pour les visiteurs. Puisque les araignées ont tendance à se cacher pendant le jour, les admirer pourrait être ardu.

«On en a en ce moment dans nos élevages, avec lesquelles on fait les tests pour vérifier s’il serait possible de les présenter au public», ajoute M. Drapeau.

À savoir pour l’entretien

Bien que les araignées soient des animaux de compagnie moins populaires que des chats ou des chiens, ces petites bêtes nécessitent des soins réguliers. Avant d’adopter, il faut se questionner pour s’assurer qu’on est en mesure de bien s'en occuper.

«C’est très important de se demander si on a le temps, si on se projette à long terme avec l’animal et de se renseigner sur ses besoins, ce sont toutes des questions à se poser avant d’adopter», mentionne Joanie Asselin, qui accueille actuellement une dizaine de mygales au sanctuaire Educazoo, situé à Terrebonne.

Plusieurs propriétaires d’araignées sauteuses publient des photos de petits habitats de différents styles, formes et couleurs sur la Toile; il faut aussi se méfier de cette tendance.

«Ce n'est pas qu'un passe-temps [...]. On voit qu’il y a des gens qui vont adopter des araignées sauteuses parce qu’elles sont mignonnes ou parce que les cabanes dans lesquelles on peut les mettre sont belles», mentionne Lexy Leal, propriétaire de Por Amor Art, une compagnie qui se spécialise dans les vivariums pour araignées.

Si ces petits vivariums peuvent sembler attirants, il faut tout de même s’assurer que l’environnement qui accueillera ces petites bêtes à huit pattes sera adapté avec une aération adéquate et suffisamment d'espace.

Même si les araignées sauteuses sont habituellement capables de s’adapter à différents environnements, plusieurs facteurs doivent être pris en compte avant de s’en procurer. Majoritairement carnivores, elles mangent de petits insectes et devront donc être nourries tous les jours.

