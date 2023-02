La vie est un carnaval: célébrer la diversité

Sophie Fouron a fait le tour du monde plusieurs fois. Au propre comme au figuré. Cette ancienne recherchiste et productrice est passée de l’autre côté de la caméra il y a une douzaine d’années en animant les séries Ports d’attache et Chacun son île sur TV5. Un boulot de rêve !

Photo fournie par TV5

Curieuse, Sophie aime l’humain. Elle a l’entregent contagieux. L’automne, elle est à la barre du magazine Retour vers la culture alors que l’hiver, on la retrouve à la tête de la magnifique série Tenir salon, qui amorce sa troisième saison, dans laquelle elle s’immisce dans les salons de coiffure de toutes les cultures. Ces cultures, elle les embrasse à nouveau dans un magazine aussi fou que nécessaire pour valoriser le vivre-ensemble, La vie est un carnaval.

On parle beaucoup de diversité depuis quelques années. En quoi La vie est un carnaval résonne-t-elle en 2023 ?

Ce projet, c’est le reflet de notre société. C’est comme si j’ouvrais la porte de mon salon un samedi soir. Une véritable auberge espagnole ! On y accueille des gens qui ont une diversité d’origines, une diversité d’expériences. Mais pour moi, ça va bien au-delà d’une question de diversité. C’est une tournée des cultures sur des sujets aussi diversifiés que la conduite automobile ou l’éducation. C’est le ici, maintenant. Il était temps d’aller sur des terrains inexplorés. Pour moi, ce n’est pas une émission sur la diversité, mais plutôt sur la réalité.

Est-ce possible de parler de cultures sans aborder le volet traditionnel ?

On ne veut pas tomber dans le folklore. On tente de déconstruire les mythes. Et on trouve toujours un angle pour rattacher le sujet à ce qui se passe aujourd’hui. Par exemple, dans le premier épisode, il était question de salutations, mais on a conclu en parlant des bracelets de proximité. On a parlé aussi des ustensiles. Savais-tu que le plus utilisé dans le monde, c’est la main. Nous avons reçu un chef sénégalais qui nous a servi un plat et c’était l’occasion de mesurer comment chacun réagirait. On rit beaucoup dans La vie est un carnaval. On rit de nous. En connaître sur les autres c’est en connaître sur nous.

À chaque émission, tu as l’occasion de discuter avec des gens ailleurs sur la planète en visioconférence. Est-ce quelque chose qui est resté de la façon de faire pandémique ?

Effectivement, et c’est merveilleux. Zoom nous donne accès au monde. On parle de carnaval, on se transporte à Rio. On parle de cheveux à travers le monde avec Corneille et on a accès à un moine bouddhiste à Québec qui nous décrit la cérémonie. On parle de nudisme en Allemagne et on fait un zoom avec un Belge qui pratique la location d’appartement et le naturisme. On parle de menstruations et on se transporte au Burkina Faso où c’est tabou.

Tes collaborateurs rapportent ce qui se vit ailleurs, pas que dans leur culture. Grâce à Tenir salon, avez-vous un bassin de complices avec lesquels vous pouvez valider des informations ?

La recherche est fondamentale. C’est le moteur d’une bonne émission. J’ai une équipe extraordinaire avec laquelle je fais Tenir salon et La vie est un carnaval. Catherine Bureau, ma productrice, est une fille de contenu d’une rigueur redoutable. Les recherchistes Vanessa Quintal, Julie Paradis, Amélie Parent McGarrell, Émilie B Guérette font en sorte qu’aucun endroit ne nous est interdit. Ça prend du courage et de la témérité pour aller cogner aux portes. Pour entrer dans un salon, tisser des liens de confiance, convaincre des gens qui ne font pas de télé de se livrer. Elles ont de l’intelligence et de la sensibilité. C’est un travail de longue haleine. Du journalisme d’enquête et de la psychologie. Pour La vie est un carnaval, tout est validé par quelqu’un de nos réseaux pour s’assurer qu’on ne dise pas des balivernes.

On vit une ère de rectitude, certains s’élèvent contre l’appropriation culturelle. Y a-t-il des sujets que tu aimerais aborder, mais crains de le faire ?

Nous sommes très sensibles à la manière dont on parle des sujets. On peut parler de tout. Nous avons fait un sujet sur les crèmes blanchissantes utilisées par des millions de femmes afrodescendantes. Il s’en vend plein à la Plaza St-Hubert. Quand c’est Corneille qui en parle, on l’écoute. Il n’y a jamais de jugement ni de ton moralisateur. On a demandé à Neev de nous faire un cours de casher 101. Nos collaborateurs peuvent porter les sujets. On peut parler de tout et même faire des blagues, si c’est approprié. On se ♦ fait un cadeau quand on va vers l’autre.

♦ La vie est un carnaval est diffusé le vendredi à 21 h sur TV5.