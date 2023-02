Les joueuses canadiennes contraintes de reprendre l’entraînement?

Toujours mécontentes, les joueuses de l’équipe féminine de soccer du Canada ont repris l’entraînement dimanche en vue de la Coupe SheBelieves, non sans marteler qu’elles ont été contraintes de le faire.

• À lire aussi: Soccer Canada: l'équipe féminine stoppe sa grève sous la menace d'une action judiciaire

• À lire aussi: Coupes budgétaires à Soccer Canada: les filles en ont assez

L’Association des joueuses de soccer du Canada (CSPA) avait indiqué vendredi que les membres de la sélection nationale amorçaient une grève pour revendiquer un meilleur financement du programme féminin. Elles ont conséquemment raté l’entraînement de samedi en Floride.

Or, Canada Soccer a immédiatement sorti la massue, menaçant de poursuivre ses joueuses en raison d'une action syndicale qui ne serait pas permise par les lois ontariennes. Une rencontre entre les deux clans, samedi, a sonné le glas pour le mouvement de grève actuel.

Mais malgré ce retour sur le terrain, les joueuses continuent de dénoncer le manque de financement et d’appui de la fédération canadienne.

«Pour être claires, nous sommes contraintes de reprendre le travail à court terme, a déclaré sur Twitter Christine Sinclair en partageant un communiqué de la CSPA. Ce n'est pas fini. Nous continuerons à nous battre pour tout ce que nous méritons et nous gagnerons. Nous jouerons la Coupe SheBeleives en signe de protestation.»

«Avant la rencontre [de samedi], Canada Soccer nous a dit qu’elle considère notre action comme une grève illégale, peut-on lire dans le communiqué. Ils nous ont dit que si nous ne retournions pas au travail – et que nous ne nous engagions pas à jouer le match de jeudi contre les États-Unis –, ils ne prendraient non seulement des actions en justice pour nous y forcer, mais envisageraient des mesures pour obtenir ce qui pourrait être des millions de dollars de l’Association des joueuses et de chaque joueuse présente au camp en guise de dommages-intérêts.»

Les revendications des joueuses portent notamment sur le manque d’équité avec l’équipe masculine, qui aurait profité d’un meilleur financement en vue de la Coupe du monde. Or, les femmes disputeront elles-mêmes leur Mondial plus tard cette année.

La Coupe SheBelieves, qui mettra en scène le Canada, les États-Unis, le Brésil et le Japon, sera en ce sens une bonne préparation. Les matchs se dérouleront du 16 au 22 février à Orlando, Frisco et Nashville, tandis que la Coupe du monde est prévue du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.