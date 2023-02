Listeria: rappel de fromage cheddar au lait cru

Du fromage cheddar au lait cru de la marque «Le Fromage au Village» fait l’objet d’un rappel, car il pourrait avoir été contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes.

Le produit, «Le Cru du Clocher fromage cheddar au lait cru» a été vendu au format 160 g et autre format variable. Il a été distribué au Québec et en Ontario, en ligne et possiblement dans d'autres provinces.

Les fromages concernés par le rappel ont été fabriqués avant «DATE DE FAB. 10 AL 2022».

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) précise que la bactérie, qui n'altère pas les aliments, peut causer la listériose, une maladie pouvant provoquer des vomissements, des nausées, de la fièvre persistante, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et une raideur de la nuque. Dans les cas les plus graves, la listériose peut causer la mort.

Les personnes en possession de ces fromages sont invitées à les jeter ou à les ramener en magasin.