Mystérieuse fusillade à la station de ski Vallée du Parc

Une fusillade survenue à la station de ski Vallée du Parc, à Shawinigan, dans des circonstances mystérieuses, samedi soir, force la Sûreté du Québec à déclencher une enquête.

Des coups de feu ont été entendus en milieu de soirée dans le secteur de la station de ski, en Mauricie, où les événements impliquant des armes à feu se font rares.

Deux coups de feu ont été tirés; un en direction d’un véhicule, l’autre visait un individu.

TVA NOUVELLES

Selon les premières informations, plus d’une personne a été impliquée dans l’incident.

Aussitôt informés de la fusillade, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sont intervenus sur les lieux où les coups de feu ont été tirés. Des techniciens en identité judiciaire ont également été dépêchés sur place.

Le directeur général de la station de ski Vallée du Parc, Alain Beauparlant, a fait le point avec notre journaliste.

«Il y a eu un appel vers 21h pour me dire qu’il y avait eu une altercation entre des motoneigistes et des clients. Par la suite, on a entendu des coups de feu dans le stationnement [...] On va rajouter des caméras de surveillance dans la montagne, mais aussi dans le stationnement, raconte-t-il. On va faire un post-mortem de l’événement et apporter les correctifs nécessaires.»

TVA NOUVELLES

Des résidents peu inquiets

Des citoyens rencontrés tout près de la station de ski affirment que le secteur est très sécuritaire, et que c’est plutôt un cas isolé dont il ne faut pas s’inquiéter.

«J’ai entendu quelque chose, et j’ai entendu des gens crier et quelque chose qui sonnait comme un coup de feu», affirme un résident à son domicile.

TVA NOUVELLES

«Mes gars ont un cours de ski tous les dimanches matin, et quand on vient, on est en sécurité», relate de son côté une dame.

Aucune arrestation n’a été effectuée par les policiers. Des témoins ayant assisté à la scène inhabituelle pourraient les aider dans leur enquête.