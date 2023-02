Objectif photo: la porte honteuse de l’île de Gorée

Parmi les endroits étranges que j’ai visités dans ma vie, l’île de Gorée se démarque... Elle figure au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Toutefois, une atmosphère paradoxale habite l’île. Ce lieu paisible révèle une beauté magnifique. Ses petites rues piétonnières aux couleurs du soleil respirent le calme et le bien-être. Une ambiance agréable y règne. Par contre, c’est aussi le lieu d’un épisode tragique de l’histoire de l’humanité...

Située au large de Dakar dans l’océan Atlantique, l’île de Gorée fut le plus grand centre de commerce d’esclaves des côtes africaines. De 1726 et 1848, on estime que jusqu’à 15 000 personnes auraient été déportées à cet endroit. La visite des cellules et cachots où étaient entassés les êtres humains est à glacer le sang. Sans l’ombre d’un doute, la porte du voyage sans retour nous trouble encore plus. Mais, il reste difficile d’évaluer avec précision combien d’hommes et de femmes ayant perdu leur liberté furent embarqués sur des navires, en direction de l’inconnu. Cette porte donnant vers le large ainsi que le sol rocheux usé par des pas sous la domination demeurent une vision dont on ne peut être fier en tant qu’humain.

Appareil : Canon EOS R6 MK II

Objectif : RF 24-105mm

Exposition : 1/250s à F/5,6

ISO : 250