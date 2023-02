Ovnis abattus: qu’est-ce qu’on nous cache ?

Un nouvel «objet aéroporté à haute altitude» (high-altitude airborne object) a été abattu par un chasseur F-22 américain au-dessus du Yukon hier après-midi. Le troisième aéronef à être détruit au-dessus de l'Amérique du Nord en une semaine. Une première dans l’histoire de la défense aérospatiale du Canada et des États-Unis. Vendredi, un intercepteur en a abattu un autre sur la côte nord de l'Alaska. Washington et Ottawa ne semblent pas nous dire tout ce qu’ils savent à ce sujet.

Bon dans le premier cas, on le sait, c’est un ballon chinois qui a finalement été abattu près des côtes de la Caroline du Sud après avoir survolé le Canada et les États-Unis. Washington dit qu’il s’agissait d’un ballon-espion. La Chine parle d’un ballon météo qui a dérivé à cause des courants aériens vers l’Amérique.

Où sont les vidéos des 2 cylindres ?

Mais que nous cache-t-on au sujet des deux autres ovnis ? Les deux ont été sous la surveillance du NORAD et de ses avions pendant des heures alors qu’ils survolaient l’Alaska et le Yukon. Il y a donc des vidéos et des photos qui ont été prises de l’étrange aéronef. Pourquoi ne pas les rendre publics ?

Des responsables américains l’ont comparé à une Beetle de Volkswagen pour décrire au Washington Post la taille des deux « objets cylindriques » abattus ajoutant qu’ils « sont similaires à certains égards, puis radicalement différents à d’autres égards. Ce que nous ne comprenons pas encore, c'est quelles sortes de technologies sont là-dedans ».

Le coordinateur des communications stratégiques de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes qu’avant d'abattre l’ovni, les F-22 ont déterminés qu'il était sans pilote et qu'il n'avait pas la capacité de changer sa vitesse et sa direction.

CNN de son côté rapporte des pilotes des F-22 avaient des observations contradictoires sur l'aéronef énigmatique. Certains affirmant qu’il avait interféré avec leurs capteurs électroniques et qu'ils ne pouvaient pas expliquer comment il restait en l'air.

L’ovni survolant le Canada a pu être observé pendant des heures de clarté avant d’être abattu en après-midi vers 15 heures. Les pilotes des intercepteurs ont donc dû le filmer et le photographier pendant des heures à la clarté du jour.

Des ovnis pas comme les autres

Les États-Unis surveillent depuis longtemps les ovnis qui s’approchent de leurs bases aériennes ou navales à travers le monde. Un bon nombre d’entre eux — «Phénomènes aériens non identifiés » dans le jargon du Pentagone — sont attribués à des opérations de surveillance de puissances étrangères, à des ballons météo, ou des drones civils erratiques.

Mais la plupart restent inexpliqués, comme l’indique le rapport rendu public en 2021 avec plusieurs vidéos. Il répertoriait 144 incidents entre 2004 et 2021 qui impliquaient des ovnis. Les services de renseignement américains doivent la semaine prochaine remettre au Congrès une mise à jour de ce rapport.

Révélera-t-il la provenance et à quoi servent ces deux mystérieux engins abattus ces derniers jours ? Et pourquoi on nous cache certaines informations à leur sujet ? J’en doute.