Partir plutôt qu’accepter une forte hausse de loyer

Plusieurs locataires de condos de luxe dans le quartier Saint-Roch préfèrent déménager en juillet plutôt que d’accepter des hausses de loyers qu’ils qualifient d’abusives allant jusqu’à 500 $ par mois.

• À lire aussi: L'inflation frappe l'habitation: des hausses de loyer salées sont prévues pour les locataires

• À lire aussi: Comment contester une augmentation de loyer?

Cette majoration est la goutte qui fait déborder le vase pour plusieurs résidents du complexe Le Watson puisque 18 d’entre eux ont déjà porté plainte au Tribunal administratif du logement (TAL) dans un autre dossier pour le non-respect des échéanciers.

Ils reprochent à GM Développement, gestionnaire de l’immeuble, les délais dans la livraison des loyers ainsi que dans la mise en service de la piscine, des trois ascenseurs et de la chute à déchets. Ce dossier est toujours en traitement. Jocelyn Chevrier, qui est à la tête du groupe de résidents contestataires, a vu son loyer passer de 2845 $ à 3200 $, une hausse de 355 $ par mois qui représente +12,5 %.

Selon une liste fournie au Journal, on peut constater que cinq résidents qui sont en litige avec le gestionnaire ont subi des augmentations de 300 $ et plus par mois. Deux autres locataires ont eu des majorations de 425 $ et 500 $ mensuellement.

« Éviction déguisée »

« Les hausses exagérées, c’est une tentative d’éviction déguisée. Tu ne peux pas te débarrasser de locataires comme ça », dénonce M. Chevrier.

En réponse aux critiques des locataires, Mathieu Bérubé Beaumont de GM Développement a expliqué que son entreprise a dû faire de nombreux ajustements pour la première année d’activité du complexe de 177 unités situé sur le boulevard Charest Est.

Jocelyn Chevrier, un entrepreneur à la retraite de la région de Montréal, a décidé de ne pas renouveler son bail. Celui qui est arrivé à Québec en juillet 2022 confirme qu’il entreprendra d’autres démarches au TAL pour qu’on lui rembourse les frais de déménagement. « Ils me forcent à déménager avec cette hausse », ajoute-t-il.

Selon lui, au moins une dizaine de personnes veulent changer de domicile en raison du coût élevé des loyers. C’est le cas de Céline Duguet (+300 $/mois) et de Jean-Marc Reid (+425 $/mois), qui refusent de rester dans de telles conditions.

Client mystère

Surpris de la forte hausse, des locataires ont même fait le test du client mystère. Ils ont demandé à des amis d’effectuer une demande de prix pour les mêmes condos.

À leur grand désarroi, le gestionnaire était revenu à des prix plus raisonnables, mentionne Jocelyn Chevrier.

À titre d’exemple, son logement a été offert à une possible locataire pour 2750 $ alors que lui aurait dû débourser 3200 $ en juillet.

M. Bérubé Beaumont de GM Développement assure que la décision de hausser le coût d’un appartement ne se prend pas en fonction du locataire, mais à partir d’une charte de prix établie selon la superficie, la vue et les services.

Loyers du Watson

Hausses majeures par mois :

3 1⁄2

2022 : 1200 $

2023 : 1500 $

: Différence : + 300 $ (25 %)

3 1⁄2

2022 : 1600 $

2023 : 1945 $

: Différence : + 345 $ (21,6 %)

3 1⁄2

2022 : 1725 $

2023 : 2150 $

: Différence : + 425 $ (24,6 %)

4 1⁄2

2022 : 2500 $

2023 : 3000 $

: Différence : + 500 $ (20 %)

5 1⁄2

2022 : 2845 $

2023 : 3200 $

: Différence : + 355 $ (12,5 %)

Source Jocelyn Chevrier