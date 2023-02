Patinage de vitesse courte piste: Kim Boutin ajoute l’or et l’argent à sa récolte

Les patineurs canadiens reviendront des Pays-Bas avec des valises un peu plus lourdes, car ils ont une fois de plus fait le plein de médailles, dimanche, à la Coupe du monde de courte piste de Dordrecht.

Kim Boutin et Pascal Dion ont respectivement été médaillés d’argent au 500 mètres et au 1000 mètres. Les Québécois montent donc sur le podium pour une deuxième journée de suite, car Boutin avait remporté le 1000 mètres samedi en plus d’avoir été décorée d’argent au relais mixte. Quant à Dion, il avait obtenu une autre médaille d’argent au premier 1000 mètres du week-end.

Dimanche, Boutin en a ajouté une autre en or relais féminin en compagnie de Rikki Doak, Rene Marie Steenge et Courtney Sarault. Danaé Blais et Claudia Gagnon ont aussi été récompensées, car elles avaient patiné dans les rondes précédentes.

Sarault a connu une journée parfaite en s’imposant également en finale du 1000 mètres. L’autre médaille canadienne du jour a été celle de Rikki Doak, troisième au 500 mètres.

Velzeboer trop rapide

La compétition était forte en finale féminine du 500 mètres. Boutin s’est retrouvée derrière la Néerlandaise Xandra Velzeboer dès le début de l’épreuve. Motivée par la foule locale, Velzeboer a rapidement creusé un écart de 5 mètres pour sécuriser sa victoire tandis que derrière, la Sherbrookoise s’assurait de l’argent en finissant devant sa compatriote.

Au relais féminin, Boutin a placé son équipe en tête de course avec 14 tours à faire. L’équipe canadienne qui comptait dans ses rangs trois médaillées individuelles de dimanche n’a jamais levé le pied par la suite. C’est avec une quinzaine de mètres d’avance que Boutin a eu amplement le temps de célébrer avant de franchir la ligne d’arrivée devant les Hongroises et les Chinoises.

Pascal Dion, monsieur constance au 1000 mètres

En finale masculine du 1000 mètres, Pascal Dion visait la victoire non seulement la médaille d’or, mais le titre de champion de la Coupe du monde sur cette distance à cette dernière épreuve de la saison avant les mondiaux. Pour atteindre son objectif, le Québécois devait battre le Letton Roberts Kruzbergs et le Sud-Coréen Park Ji Won.

Dion a pris les commandes de la course avec un tour et demi à faire, sauf qu’il n’a pu contrer l’irrésistible de remontée de Park Ji Wong qui a effectué un long dépassement par l’extérieur dans le dernier tour. Le Québécois a tout de même pu protéger sa deuxième place alors qu’ils étaient quatre patineurs à batailler pour entrer en tête de l’ultime virage.

AFP

«J’ai vraiment essayé de me positionner pour finir premier, mais je l’ai vu (Park) rentrer plus large que moi dans le virage avec un tour à faire, a expliqué le Montréalais à Sportcom. J’ai essayé de me mettre dans son chemin, mais cela a fait de la place pour le Letton et l’Italien à l’intérieur. Ç’a coursé serré, mais je suis vraiment content du résultat.»

«Je savais qu’il fallait que je sorte une course parfaite pour le battre. J’ai perdu un petit peu l’équilibre dans le dernier droit et cela a fait en sorte que je me suis fait dépasser.»

Cette médaille d’argent lui permet tout de même de finir deuxième au classement cumulatif final de la distance cette saison, 38 points derrière le gagnant du jour.

«Depuis l’année passée, j’ai pris part à dix finales A au 1000 mètres et je suis content d’avoir réalisé cet exploit !»

Steven Dubois s’est imposé en finale B, ce qui lui a conféré le sixième rang.

Le relais masculin canadien formé de William Dandjinou, Steven Dubois, Maxime Laoun et Félix Roussel s’est classé deuxième de la finale B, bon pour le sixième rang. Le Canada termine tout de même au sommet de cette discipline au classement final de la Coupe du monde, 10 points devant les Sud-Coréens, médaillés d’or dimanche.

«(Cette contre-performance) avant les mondiaux, ça fait juste réaligner le tout et nous voudrons juste gagner encore plus», a conclu Dion, champion olympique en titre à cette épreuve.

Les Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste seront disputés à Rotterdam, aux Pays-Bas, du 15 au 17 mars.

Autres résultats des Québécois

500 m Hommes

7- Félix Roussel

15- Maxime Laoun

16- Jordan Pierre-Gilles

1000 m Femmes

14- Claudia Gagnon

17- Danaé Blais

1000 m Homme

21- William Dandjinou