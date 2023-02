Patinage de vitesse longue piste: Dubreuil met sa stratégie à la poubelle

Dans l’espoir de terminer sa course en force, Laurent Dubreuil a misé sur une stratégie différente qui n’a pas rapporté les dividendes escomptés, aujourd'hui, à l’occasion de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste disputée à Tomaszow Mazowiecki en Pologne.

Fidèle à son habitude et meneur après le premier 200 m avec un temps d’ouverture de 16 s 27, Dubreuil a réduit le rythme lors de son tour dans l’espoir de conclure le 1000 m en force, mais il s’est retrouvé au final en 10e position.

« J’ai mis l’interrupteur à “off” et je n’ai pas été capable de le remettre à “on” pour le dernier 400 m, a illustré l’auteur d’un temps de 1 min 10 s 29. Je n’ai pas été capable de retrouver l’intensité du départ. Ma stratégie de me garder du jus jusqu’à la fin a été un échec et je ne la referai plus pour trois ou quatre ans. J’ai fait un tour trop relax et je n’ai pas terminé plus fort pour autant. »

Une raison bien précise a incité le patineur lévisien à modifier son plan de match. « La glace m’a fait peur, a-t-il raconté. La glace est très, très, très lente et m’a fait douter. Une glace lente comme en Pologne, c’est difficile pour tout le monde, mais c’est encore plus difficile pour un patineur avec mon profil. Je casse toujours au 1000 m, mais c’est encore plus prononcé dans ces circonstances. »

« Comme mon entraîneur (Gregor Jelonek) m’a dit, ça va être au fond mon Léon la semaine prochaine, d’ajouter Dubreuil. Ça va faire plus mal à la fin. Je vais tourner la page et apprendre de mes erreurs. »

Otterspeer en très bonne posture

Sa 10e place combinée à la victoire de Hein Otterspeer (1 min 9 s 25) confirme pratiquement que le Néerlandais va être couronné champion au classement cumulatif. Il détient une priorité de 35 points sur Dubreuil qui a néanmoins conservé son deuxième rang avec une seule épreuve au calendrier.

« Je ne penserai pas au titre et je vais remettre cet objectif pour l’an prochain, a-t-il indiqué, mais je sais que je suis capable de faire une meilleure course et de gagner une médaille comme je l’ai fait à deux reprises depuis le début de l’année. »

L’Américain Jordan Stoltz, qui a tout détruit lors du mondial junior en fin de semaine et le Néerlandais Thomas Krol, qui voulait s’accorder une pause, n’ont pas pris le départ.

Gélinas-Beaulieu près du podium

Antoine Gélinas-Beaulieu continue de se surprendre au 1000 m. Après une première médaille individuelle en carrière lors de la première Coupe du monde à Calgary en décembre, il a terminé au 4e rang, aujourd'hui, à seulement à 0,06 s du médaillé de bronze et favori local Damian Zurek.

« Nous sommes de retour d’un camp de vélo en Espagne et je n’avais pas d’attentes compte tenu que mon dernier 1000 m remontait à décembre, a expliqué l’auteur d’un chrono de 1 min 9 s 91. Je voulais simplement travailler ma technique. J’ai réussi une grosse course et je suis très satisfait. Ma performance démontre que j’ai le potentiel pour gagner une médaille au championnat mondial. »

Avec sa prestation, Gélinas-Beaulieu a gagné trois rangs au classement général et s’est hissé en 4e position à seulement deux points du Japonais Ryota Kojima. Voudra-t-il conclure sur le podium au général lors de la dernière Coupe du monde la fin de semaine prochaine ?

« J’ai une formule gagnante en ne me mettant pas de pression depuis le début de la saison et je vais la conserver, a-t-il mentionné. Mon plan B a été utile. Compte tenu de l’absence de quelques patineurs de premier plan, je savais que je pourrais grimper au classement si je connaissais une bonne course. »

Médaille pour Ivanie Blondin

Ivanie Blondin a remporté l’argent du départ groupé. « On s’était parlé avant la course et ce fut payant pour Ivanie, a expliqué Valérie Maltais qui a terminé en 11e place. J’ai fait une bonne course moi aussi même si je ne suis pas contente du résultat. Un sprint très dangereux de l’Italienne, qui n’a pas été disqualifiée à ma surprise, m’a coûté quelques places. »