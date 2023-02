104 ans et quatre générations

Des histoires d’entreprises familiales centenaires au Québec, il n’y en a pas beaucoup. Traverser les générations, les récessions, les défis, les époques, ça demande de la vision, de la détermination et la transmission de savoir-faire.

Groupe Legault, propriétaire de la chaîne de magasins pour animaux Mondou, a 104 ans et une quatrième génération d’actionnaires de la famille Legault vient de prendre le relais.

Ils sont quatre à la relève : deux duos frère et sœur qui sont aussi cousins. Leurs pères, Jules et Philippe Legault, se sont retirés le 31 janvier, après 40 ans jour pour jour aux commandes du Groupe Legault, dont l’histoire a commencé en 1919 avec le préparateur de semences Gloco.

Expérience

« On sait qu’on pourra toujours compter sur nos pères et on a trouvé une belle harmonie familiale maintenant. Je pense que chacun a pu trouver sa place », se réjouit Nicolas Legault, qui est responsable du développement des affaires depuis 2008.

Nicolas a été le premier à faire carrière au sein de l’entreprise familiale. Sa sœur Marie-France, son frère Jean-Philippe, officier du bonheur, et ses cousins Marc-Antoine et Marie-Josée l’ont rejoint au cours des dernières années.

Si la confiance règne aujourd’hui, elle ne s’est pas installée par magie. La pandémie a favorisé la croissance. L’organisation a presque doublé de taille depuis 2021. Il y a eu l’acquisition de Ren’s Pets au Canada anglais, notamment, et c’est venu avec un lot de stress et des enjeux de santé dans le tableau familial. C’est le coach Rémi Tremblay qui a aidé la famille à traverser cette période mouvementée avant la transition générationnelle.

« Il nous a appris à voir que même dans les moments où on a envie de se fâcher, il faut se rappeler qu’aucun de nous n’est mal intentionné. Il y a seulement des peurs qui parfois nous rendent maladroits », confie Nicolas.

Le défi des affaires en famille

C’est plutôt tabou d’aborder les enjeux parfois conflictuels qui se pointent dans une famille en affaires et pourtant, ça fait partie de l’histoire de toutes ces familles. Nicolas et les siens ont appris à regarder le paysage ensemble au lieu de le regarder chacun à sa fenêtre. Ils ont pris un pas de recul et ont travaillé la vision vers laquelle la jeune génération souhaite évoluer d’ici sept ans.

Quand cette vision est devenue plus claire et excitante pour les nouveaux actionnaires, la confiance a grandi.

« C’est dans le doute que les maladresses arrivent », songe Nicolas.

La famille Legault cherche maintenant un chef de la direction pour l’aider à réaliser cette vision avec les équipes. Il y a de la croissance à l’horizon, d’abord vers l’est du Canada. Et il y a des liens avec la clientèle que Mondou veut durables.

« Quand on y pense, qu’est-ce qui est plus fidèle que des chiens et des chats ? Comme organisation, on veut être fidèles pour nos clients comme le sont les animaux avec leurs maîtres », affirme Nicolas.

Contrôle qualité de A à Z

Les jeunes Legault ont envie de créer de la valeur pour leurs clients et leur entreprise à partir de ce qui existe.

Le terrain est vaste. Ce n’est pas très connu, mais en plus d’être propriétaire de ses 130 magasins, l’entreprise familiale a son centre de distribution et contrôlera bientôt la fabrication. Encore en rodage, la nouvelle usine Jupiter de Drummondville, automatisée au maximum, va fabriquer la nourriture pour chiens et chats des marques appartenant au Groupe Legault, notamment Vetdiet.

« Il y a déjà du monde qui cogne à nos portes pour la fabrication. Cette usine est accréditée pour exporter et on a déjà des ventes pour les États-Unis », précise Nicolas Legault au sujet de cette usine qui a nécessité des investissements de près de 50 M$.

« Il y a une fierté à continuer d’écrire les chapitres d’une histoire de 104 ans », dit-il.

Groupe Legault

Année de fondation : 1919 (Gloco, 1re entreprise)

Fondateur : Jules Legault senior

Lieu du siège social : Anjou

Secteur d’activité : Détail, fabrication, distribution

Nombre d’employés : 2000

Profil de Nicolas Legault

Poste : Actionnaire et responsable du développement des affaires

Actionnaire et responsable du développement des affaires Âge : 39 ans

39 ans Scolarité : HEC Montréal, finances et immobilier