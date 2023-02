ArcelorMittal: un chemin de fer situé au Québec remporte un prix prestigieux

ArcelorMittal a reçu le titre de «Chemin de fer régional de l’année», décernée par la revue spécialisée américaine Railway Age, en raison de son chemin de fer reliant la mine du Mont-Wright près de Fermont à Port-Cartier qui se démarque par son programme d’entretien et sa performance en santé-sécurité.

• À lire aussi: Des Européens ultra-riches veulent produire de l’acier «vert» chez nous

• À lire aussi: Tempêtes de plus en plus violentes: ArcelorMittal pourrait devoir rehausser ses digues

Construit il y a 62 ans sur des territoire isolés et hostiles, le chemin de fer opéré par ArcelorMittal transporte 25 millions de tonnes de minerai de fer à chaque année, à raison de quatre convois de 210 wagons par jour.

Pour éviter les accidents et déraillements, cette infrastructure névralgique doit être parfaitement entretenue et c’est notamment ce que souligne Railway Age, une référence dans le domaine ferroviaire en Amérique du Nord. Cette revue lui a décerné le titre de chemin de fer régional de l’année. C’est un honneur qui rejailli sur les travailleurs d’ArcelorMittal qui ont contribué à avoir un bilan impeccable en santé-sécurité depuis deux ans alors qu’aucun accident de travail avec perte de temps n’a été enregistré.

«Évidemment, nous sommes très fiers. Ce qui nous rend d’autant plus fiers est qu’un des principaux éléments soulignés, c’est notre performance en santé-sécurité. Ça, clairement, c’est notre priorité. Le fait que ç’a été reconnu par la publication, c’est vraiment une belle marque que nous sommes fiers de partager avec nos équipes», a souligné Michael LaBrie, directeur général d'ArcelorMittal Infrastructure Canada.

Le chemin de fer d’ArcelorMital se démarque par sa grande sinuosité. À cet effet, 50 % du chemin de fer est en courbe, c’est nettement au-dessus de la moyenne de l’industrie. L’usure du rail et des roues des wagons et des locomotives est plus élevée.

Des programmes d’entretien des équipements et de remplacement de 2400 tonnes de rails et de 25 000 traverses à chaque année permettent de réduire les incidents et les arrêts du trafic ferroviaire. Cet élément des opérations d’ArcelorMittal est souligné par Railway Age.

Par ailleurs, ArcelorMittal continuera d’investir de façon importante pour maintenir en bon état les ponts, les tunnels et les voies d’évitement de son chemin de fer afin qu’ils résistent aux événements climatiques de plus en plus intenses.

«Les changements climatiques font aussi partie de notre réalité. Ça peut avoir un impact sur nos opérations. Les conditions extrêmes qu’on peut voir de façon plus fréquente, c’est clair qu’il faut s’y adapter. Aussi, on travaille à réduire à la source notre impact environnemental. Du côté du chemin de fer, on a différentes technologies qu’on regarde à l’œil», a indiqué Michael LaBrie.

ArcelorMittal observe le développement des locomotives alimentées par l’hydrogène ou des batteries. Il s’agit de technologies naissantes dont l’efficacité en milieu nordique pour le transport de lourdes charges restent à prouver. Les trains d’ArcelorMittal, long de deux kilomètres chacun, pèsent 29 000 tonnes et doivent parcourir une distance de 420 kilomètres.