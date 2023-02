Artistes les mieux payés de 2022 selon Forbes: Genesis, Sting, Taylor Swift et The Rolling Stones ont empoché des millions

Taylor Swift s’est de nouveau classé parmi les artistes les mieux payés au cours de la dernière année, mais c’est au groupe Genesis qu’appartient la tête d’un classement de Forbes.

Tout comme le chanteur Sting (2e rang) qui a terminé l’année avec 210 millions $US en poche, le groupe britannique Genesis a vendu, en septembre dernier, ses droits musicaux pour près 300 millions $US. Les redevances et les coûts de sa tournée ainsi que la musique qu’il a enregistrée complètent les revenus de la formation totalisant 230 millions $US, a rapporté le magazine, lundi, dans son classement des artistes les mieux payés de 2022.

Le groupe The Rolling Stones (7e rang) a quant à lui encaissé 98 millions $ US, en grande partie grâce à sa tournée anniversaire en Europe.

Taylor Swift (9e rang), qui s’inscrit pour la sixième année dans ce palmarès, a réalisé la majeure partie de ses 92 millions $US de revenus grâce à sa musique présente et passée. Son catalogue musical représente environ 70 % de son salaire, incluant les bénéfices du «streaming» et des ventes d'albums, a indiqué Forbes. Universal Music Group, qui tire 3 % de ses revenus de Swift, a vendu pour 50 millions $US d'albums physiques en 2022, selon une analyse de JP Morgan rapportée par la publication.

Télé et cinéma

Le duo derrière la série animée «South Park», Trey Parker et Matt Stone (4e rang avec 160 millions $US), a connu une autre année record grâce aux revenus d'un contrat avec HBO Max, notamment pour la série «Book of Mormon». La majorité des recettes des deux créateurs provient cependant de leur accord avec Paramount, signé en 2021, garantissant à la paire 935 millions $US sur six ans.

Le réalisateur James Cameron (8e rang, avec 95 millions $US) a effectué, en 2022, un retour dans le top 10 après une douzaine d'années d'absence, grâce à son nouveau volet «Avatar: The Way of Water». Le film de la franchise a rapporté plus de 2,2 milliards $US à travers le monde, dont près de 647 millions $US en Amérique du Nord, depuis sa sortie en décembre.

Du côté des vedettes de cinéma, seuls Tyler Perry (3e place avec 175 millions $US) et Brad Pitt (6e place avec 100 millions $US) se sont inscrits parmi les mieux rémunérés en 2022. Ils ont d’ailleurs tous deux réalisé l'essentiel de leurs revenus hors écran. Brad Pitt a vendu une participation majoritaire dans sa société de production au conglomérat de médias européens Mediawan, tandis que ses rôles dans «Babylon», «Bullet Train» et «The Lost City» ont représenté environ un tiers de ses revenus, a signalé Forbes.

Le rappeur portoricain Bad Bunny a vendu pour 400 millions $US de billets avec ses deux tournées, au printemps et à l'automne. Il a cependant terminé l’année avec 88 millions $US dans ses poches, notamment en raison des coûts engendrés pour la création et le voyagement desdites tournées.

Célébrités, musiciens ou créateurs, les 10 artistes les mieux rémunérés de 2022 ont gagné plus de 1,3 milliard $US, selon Forbes. C’est cependant la moitié du top 10 de l'année passée.

Top 10 des artistes les mieux payés en 2022