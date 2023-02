Bo Bichette n’aime pas l’arbitrage salarial

En paraphant un contrat de trois ans avec les Blue Jays de Toronto, le joueur d’arrêt-court Bo Bichette s’est assuré de ne jamais avoir recourt au processus d’arbitrage salarial, et ce, à son grand bonheur.

La jeune sensation de 24 ans a récemment obtenu une nouvelle entente d’une valeur totale de 33,6 millions $. Il s’est ainsi assuré de bénéficier directement de son autonomie complète quand ce pacte se terminera.

«L’arbitrage est un processus incroyablement imparfait, qui n’est pas très bon pour notre sport, a déclaré Bichette, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet. Il n’y a aucune raison d’opposer les propriétaires et les dirigeants aux joueurs.»

L’arbitrage salarial a été instauré dans le baseball majeur dans les années 1970. Si un joueur se rend à une séance d’arbitrage, lui et son club échangent les salariales souhaités et plaident devant un panel indépendant. Ce dernier choisit ensuite un gagnant et attribue un salaire. Pendant ce type de session, les formations peuvent dénigrer leurs propres joueurs, ce qui peut parfois conduire à des tensions.

«Je ne pense tout simplement pas que ce soit une bonne chose pour les relations, a dit Bichette. Les joueurs et les propriétaires, nous devrions nous efforcer d'avoir une bonne relation entre le patron et l'employé.»