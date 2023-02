Un homme de Laterrière a fait la pêche de sa vie samedi quand il a sorti des eaux du fjord du Saguenay un flétan atlantique de 120 lb, le plus gros pêché à cet endroit depuis le début de la saison hivernale qui bat son plein.

« C’est comme gagner au Lotto 6/49 et ç’a été le combat de ma vie, sortir cette bête-là. Je ne cacherai pas que j’avais de l’émotion quand on l’a sorti », confie Hugo Morissette.

Comme d’habitude, le pêcheur a installé sa tente à pêche et il a commencé à taquiner le poisson à 800 pieds de profondeur dans le secteur de Sainte-Rose-du-Nord.

« Après 10 minutes de combat, on a commencé à agrandir le trou. Ça nous a pris environ 1 h 15 pour le sortir. À la fin, on était trois à tirer dessus. Une chance que j’avais une bonne équipe et un bon équipement », affirme M. Morissette qui avait 1000 pieds de ligne sous les glaces.

Au menu

Comme la réglementation le prévoit, le mastodonte a été remis au musée du fjord pour des analyses scientifiques.

Le pêcheur devrait récupérer son poisson mardi.

« Je vais le faire arranger dans une poissonnerie parce que je ne veux rien perdre. Ça devrait donner 80 lb de bon poisson à manger », salive-t-il.

Les histoires de pêche blanche se sont succédé dans le fjord du Saguenay ce week-end.

Des pêcheurs de La Baie sont devenus les artisans d’une téléréalité improvisée de dimanche à lundi alors qu’ils ont tenté de sortir un énorme poisson estimé à plus de 150 lb pendant 23 heures consécutives en direct sur les réseaux sociaux.

Contrairement aux contes de fées, l’histoire s’est terminée en queue de poisson. Mathieu Bouchard et ses comparses ont finalement laissé échapper le spécimen inconnu à cinq pieds de la surface.

Peut-être un requin

Le président de l’OBSL Promotion pêche, Rémi Aubin estime qu’il pouvait s’agir d’un requin.

« Ma première théorie, c’est qu’il y avait un immense requin au bout de ça, il y en a de 18 ou 19 pieds ici. Ou c’est un gros poisson avec quelque chose de plus lourd qui était accroché après le poisson », analyse-t-il.

Le spécialiste explique que les eaux salées du Saguenay sont l’habitat de plusieurs espèces de poissons. La morue, le sébaste et le turbot sont les plus souvent pêchés.

Toutefois, il existe des populations de poissons gigantesques, dont le flétan de l’Atlantique qui peut atteindre jusqu’à 700 lb.

« On a aussi une population de requins du Groenland, c’est le troisième plus gros requin au monde », confirme M. Aubin.