«Chère Maëva»: les parents d'une fillette décédée dans le drame de Laval lui rendent hommage

Les parents de la petite Maëva, qui a été tuée lorsqu'un autobus a embouti la Garderie éducative Ste-Rose mercredi dernier, ont tenu à rendre hommage à leur «véritable rayon de soleil» dans une lettre qu’ils ont fait parvenir au Journal lundi. La voici dans son intégralité.

Chère Maëva,

Avec ton départ trop rapide et qui ne devait pas arriver, nous, ainsi que ta grande sœur et ton grand frère, perdons la compagnie d’un véritable rayon de soleil qui dévorait la vie.

Débordante d’énergie, elle passait par moment plus de temps dans les airs que sur le sol, lors de ses déplacements, tout en étant capable d’une attention et d’un calme profond lors de ses activités. Les journées, selon elle et en sa compagnie, étaient ‘’trop géniales’’ comme elle seule savait si bien le dire. Elle était capable de tout, outillée de ses aptitudes physiques hors normes et sa vivacité d'esprit déroutante.

Elle avait toujours le mot pour faire rire ou pour vous faire réagir. Sa garderie était pour elle un véritable milieu de vie, où elle adorait se rendre pour jouer avec ses amies.

Elle avait tout pour devenir une citoyenne engagée et dotée de multiples talents. Elle continuera de briller à sa manière par ce qu’elle nous a appris, au jour le jour, par les souvenirs indélébiles qu’elle nous lègue ainsi que par les leçons tirées de l'événement innommable qui aura fait arrêter son petit cœur...mais qui ne l’empêchera pas de demeurer notre petite Étoile filante pour toujours. Comme le dit le titre de son autre chanson favorite qu’elle demandait d'écouter tous les jours en allant à la garderie: tes proches ainsi que toute l’Amérique qui pleure.

Nous tenons à exprimer notre peine profonde et notre affection à l’égard de tous les gens touchés de près ou de loin par cette tragédie. Nous désirons également remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien, par leurs interventions rapides, leurs actions généreuses ou leur discrétion bienveillante. Vos gestes nous touchent beaucoup et nous vous en sommes reconnaissants. Une cérémonie spéciale dédiée à Maëva sera organisée à l'église de Ste-Rose-de-Lima, pour permettre à toutes celles et tous ceux qui le désirent de se recueillir.

Les parents de Maëva

Jessica et Nicolas