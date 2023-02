Des détails nouveaux sur l’objet abattu au Yukon

De premiers détails sur l’engin volant abattu samedi soir au Yukon ont émergé dans une note du Pentagone envoyée lundi aux élus américains.

L’objet pris pour cible par l’armée américaine avait d’abord été qualifié de cylindrique.

Voilà qu’un mémo du Pentagone obtenu par CNN le qualifie également de « petit ballon métallique avec une charge attachée en dessous ».

On y apprend aussi que l’appareillage était passé tout près de sites américains « sensibles » avant d’être abattu.

Depuis plus d’une semaine, ce sont ainsi quatre engins qui ont été localisés dans le ciel nord-américain. Maintenant, les accusations d’espionnage fusent entre Washington et Pékin.

Des médias chinois ont rapporté dimanche qu'un objet volant non identifié avait été repéré au large du pays, sur sa côte est, et que l'armée se préparait à l'abattre.

« Rien que depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé [le territoire de] la Chine à plus de 10 reprises sans aucune autorisation », a indiqué un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

Des informations qui ont été vivement démenties par la Maison-Blanche.

« Nous ne faisons pas cela ! Ce n'est absolument pas vrai ! » a martelé hier John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, sur les ondes de MSNBC.

Diplomatie tendue

Dans un tel contexte, le Canada pourrait aussi durcir le ton sur la scène diplomatique, selon un ancien cadre du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

« Ça irait en cohérence avec les politiques annoncées l’automne dernier par [Justin] Trudeau et sa réorientation vers l’indo-Asie, plutôt que la Chine », soulève Michel Juneau-Katsuya.

Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur canadien en Chine, mentionne cependant qu’il faudra faire preuve de prudence, comme un seul objet a été associé à Pékin.

« Il faut s’assurer que ce sont bel et bien des ballons chinois, parce que ce pourrait aussi être des ballons russes. Il faut tirer ça au clair », résume-t-il.

Pendant ce temps, les relations sino-américaines pourraient continuer de se complexifier.

« Il ne faut pas en déduire que toutes les communications sont coupées et que la Chine et les États-Unis ne se parlent plus », a toutefois assuré hier John Kirby.

