Des jeunes filles sans fleurs

Je savais que la jeune génération était accro aux médias sociaux, obsédée par l’apparence, prisonnière des « likes ».

Mais après avoir vu le documentaire québécois Jouvencelles (actuellement en salles), j’ai ressenti une profonde tristesse.

Cette obsession et cette dépendance sont bien plus graves et bien plus nocives que je ne l’imaginais. Car les jeunes femmes qu’on voit dans ce documentaire souffrent d’un mal profond : elles n’ont aucune estime d’elles-mêmes.

PRIMÉ DANS UN FESTIVAL

Avec Jouvencelles, la réalisatrice québécoise Fanie Pelletier a remporté le prix du meilleur premier long-métrage au Festival international du film documentaire de Ji.hlava, en République tchèque.

Elle a donné la parole à trois groupes de jeunes filles québécoises qui passent des heures sur les médias sociaux (TikTok, Instagram et compagnie) à se montrer sur tous les angles à des voyeurs virtuels aux quatre coins de la planète, lors de vidéos en direct. Elles sont affamées d’attention, réagissant au moindre pouce en l’air, au plus insignifiant des commentaires, comme si leur vie en dépendait.

Une des jeunes filles interviewées affirme : « Je ne suis pas capable de parler avec mes parents ni avec mes amis. Je suis seulement capable de parler à de parfaits inconnus ».

Une autre affirme que c’est seulement en obtenant des commentaires sous ses vidéos qu’elle éprouve un semblant de bonheur.

Ces jeunes filles scrutent leur apparence, se « photoshoppent », se mirent constamment dans l’objectif de leur cellulaire et sont totalement dépendantes du regard que les autres, de parfaits inconnus, portent sur elles.

Fanie Pelletier montre également des vidéos en direct de jeunes filles un peu partout à travers le monde : ce phénomène de manque d’amour de soi se décline dans toutes les langues.

C’est un cliché bien connu : on n’a jamais été si connectés et pourtant on n’a jamais été si isolés. Ça s’applique à nous aussi, les adultes. Mais les ados que l’on voit dans Jouvencelles sont isolées... dans une prison qu’elles se sont elles-mêmes construite. Personne ne les oblige à s’exhiber devant des inconnus pour quêter un peu de tendresse. L’une d’elles affirme avec résignation : « Je n’aime pas ce que je pense, ce que je dis, je me réveille le matin et je n’aime rien de ce que je suis ».

J’en ai eu les larmes aux yeux. Mais comment la société a-t-elle pu renvoyer à ces jeunes filles une telle haine de soi ?

Elles sont obsédées par leur apparence... et par leur identité sexuelle. Constamment en train de se définir et se redéfinir : suis-je lesbienne, hétéro, bi ? Suis-je fluide, « asexuelle », « aromantique » ou carrément « abrosexuelle » (personne qui a une orientation sexuelle fluide) ? C’est assez fascinant de voir cette génération qui rejette les conventions mais qui est autant à la recherche d’étiquettes.

CONSTAT D’ÉCHEC

Si ce film m’a autant perturbée, c’est qu’il mène à un constat d’échec pour le féminisme des dernières décennies.

Les femmes de ma génération (et de celle de ma mère) se sont battues pour que les filles et les femmes s’aiment, qu’elles aient confiance en elles et se disent qu’elles pouvaient tout faire en devenant autonomes et maîtres de leur destin.

Mais quel échec ! Nous avons manqué notre coup ! Alors que nous avons cherché à nous affranchir du regard des autres (celui des hommes), les jeunes filles de Jouvencelles y sont complètement accros.