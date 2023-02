Du compost montréalais encore envoyé en Ontario

Le compost de l’ouest de l’île de Montréal continuera à être envoyé en Ontario pendant un an en raison de délais dans la construction des deux futures usines de traitement à Montréal, dont les chantiers sont à l’arrêt depuis plus de six mois.

​« Ça nous coûte de l’argent de plus, les contribuables sont en train de payer pour les retards », dénonce en entrevue le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, qui siège dans l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal.

Le mois dernier, le conseil municipal a autorisé le renouvellement de quatre contrats totalisant plus de quatre millions de dollars pour continuer d’envoyer plus de 36 000 tonnes de compost de l’Ouest-de-l’Île de Montréal à l’usine de compostage de Moose Creek, en Ontario, pendant un an.

Ce contrat est nécessaire pour éviter un bris de service en attendant la fin de la construction Centre de traitement des matières organiques de Saint-Laurent (CTMO), d’abord prévue en 2021 et qui accuse de nouveaux retards.

Depuis la mi-juillet, le chantier est à l’arrêt en raison d’un conflit entre la multinationale Veolia et son sous-traitant, qui doit en assurer la construction et l’exploitation. Il en va de même pour celui du futur Centre de biométhanisation de Montréal-Est, qui traitera à terme le compost de l’est de l’île.

Discussions

La Ville espère une mise en service d’ici la fin de l’année 2023, mais la responsable de l’environnement à la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger, ne peut pas donner de garantie tant que le litige ne sera pas réglé.

« On ne veut pas que la Ville soit prise en otage dans ce litige-là alors on fait partie des discussions pour trouver des solutions pour faire en sorte que les chantiers reprennent », explique-t-elle. Des discussions ont lieu « quotidiennement » pour que les travaux reprennent, assure-t-elle.

Elle estime que l’usine de Saint-Laurent est complétée à 90 % et celle de Montréal-Est à près de 60 %.

L’objectif est que Montréal puisse traiter ses matières organiques localement. Présentement, le contenu des bacs d’une partie de l’Ouest-de-l’Île est acheminé à Moose Creek tandis que celui du reste de la ville est envoyé à la plateforme de compostage Saint-Thomas-de-Joliette.

Des coûts additionnels

Les coûts de renouvellement des contrats d’acheminement vers l’Ontario s’ajoutent aux frais de construction et d’exploitation des usines estimés à plus de 370 millions de dollars pour les cinq prochaines années.

Le CTMO de Saint-Laurent doit coûter 175 millions de dollars à la Ville de Montréal pour transformer 50 000 tonnes de restes de table et résidus verts par année en compost.

La métropole devra débourser 167 millions de dollars pour le Centre de biométhanisation de Montréal-Est, qui transformera 60 000 tonnes de restes de tables en gaz naturel.