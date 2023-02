En septembre et octobre prochains: une tournée québécoise pour Zaz

La chanteuse française Zaz effectuera une tournée québécoise l’automne prochain, avec sept représentations figurant à son calendrier.

Zaz, qui célébrera son 43e anniversaire de naissance en mai prochain, présentera des pièces de son cinquième opus à l’occasion du Organique Tour, qui lui permettra de revenir à l’essentiel avec un «spectacle à taille humaine et à proximité du public».

Isabelle Geffroy, de son vrai nom, est l’interprète des succès Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Qué vendrá et Imagine.

Elle s’arrêtera d'abord à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 30 septembre. Elle foulera ensuite les scènes du Grand Théâtre de Québec (2 et 3 octobre), du Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe (5 octobre), du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke (8 octobre) et de la Place des Arts de Montréal (10 et 11 octobre).

Rappelons que le premier ministre du Québec, François Legault, l'avait baptisée «Zaza» lors d’une visite au palais de l’Élysée aux côtés du président français, Emmanuel Macron, en janvier 2019, ce qui avait fait les manchettes dans l’Hexagone et au Québec. Le chef de la CAQ avait ensuite fait amende honorable et reconnu son erreur.

Les billets sont d'ores et déjà en vente en ligne [https://www.bludogmedia.ca/zaz-billets].