Kazakhstan: attaque à la hache et au couteau dans un collège, trois blessés

Trois élèves ont été blessés lundi dans un collège au Kazakhstan, vaste pays d'Asie centrale, après avoir été attaqués à la hache et au couteau par un autre élève, qui a été interpellé, ont indiqué les autorités.

Le collégien, scolarisé en 3e, est «sorti des toilettes avec un couteau et une hache», a indiqué un responsable de Petropavlovsk, ville de quelque 200 000 habitants près de la frontière russe, cité par l'agence de presse officielle Kazinform.

Selon la même source, «deux enfants touchés à la tête et à l'avant-bras ont été transférés à l'hôpital et le troisième a été soigné sur place». Les trois victimes, deux garçons et une fille, sont conscientes.

L'assaillant, scolarisé en 3e, qui était «suivi psychiatriquement d'après les informations préliminaires», a été arrêté et une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte, a précisé le parquet régional.