La milice russe Wagner: «un adversaire redoutable»

Le groupe de mercenaires russes Wagner, déployé dans plusieurs pays d'Afrique et sur le front en Ukraine, est «un adversaire redoutable» et un modèle qui va «se développer», a estimé le chef d'état-major de l'Armée de terre française.

«Regardons la milice Wagner, la démonstration qu'ils sont en train de faire», a observé lundi le général Pierre Schill lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de Défense (AJD).

«Ils nous envoient un message en nous disant (que) lorsque nous aurons à faire face à ces milices ailleurs, ils sont capables de payer le prix du sang très cher pour atteindre leurs objectifs et ce sera un adversaire redoutable», a-t-il ajouté.

Wagner s'est imposée ces derniers mois comme un supplétif majeur de l'armée russe en Ukraine, notamment en première ligne dans la bataille de Bakhmout (est). Dimanche, son chef Evguéni Prigojine a affirmé avoir pris la localité de Krasna Hora, à quelques kilomètres au nord de cette grande ville de la région de Donetsk.

«Il y a un an, j'insistais sur la guerre hybride, autour du seuil de la conflictualité (...), de l'influence du message envoyé (...). Wagner et ce type d'outils employés par les Russes, c'est exactement un outil de ce seuil, qui va forcément se développer», a insisté le général Schill.

«Est-ce que toutes les sociétés militaires privées se valent ou se vaudront ? Probablement non, il y a un degré de soutien étatique derrière», a-t-il précisé, en allusion aux liens très forts entre Evguéni Prigojine et le président russe Vladimir Poutine.

«Wagner, parce qu'il est en train de lutter pour obtenir sa place au Kremlin d'une façon ou d'une autre, en payant un prix énorme, nous pose question et nous dit que c'est un adversaire redoutable», a-t-il indiqué.

Selon lui, l'invasion russe en Ukraine il y a bientôt un an n'a pas fini de livrer ses conséquences géostratégiques.

«Nous sommes probablement à un changement d'ère de la même ampleur que celle de la chute du mur de Berlin», a-t-il affirmé, évoquant des changements «qui ont mis plusieurs années pour se matérialiser et ont marqué trois décennies».

«Nous avons vu monter l'emploi de la force par un certain nombre d'États», a-t-il noté, évoquant la Chine et l'Iran. «Il y a une remise en cause du droit international tel qu'il a été cristallisé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un certain nombre de pays nous disent : votre droit est contingent, occidental, nous le contestons».