La Ville de Québec critiquée sur le déneigement cette fin de semaine

À l’aube d’une fin de semaine fort chargée en événements à Québec, la Ville aurait dû sortir ses véhicules de déneigement vendredi, accuse l’opposition d’Équipe Priorité Québec (ÉPQ), qui parle de «ratés incroyables».

Après la bordée de neige de jeudi et vendredi, les rues de Québec ont été ensevelies et plusieurs ont critiqué la difficulté d’accéder et de se stationner au centre-ville. Avec le Tournoi international de hockey pee-wee, le Carnaval, le Superbowl et les soupers au restaurant en prévision de la Saint-Valentin, le centre-ville a été pris d’assaut.

Patrick Paquet, chef d’ÉPQ, a demandé: «Est-ce que la Ville avait prévu une opération de déneigement le vendredi? Si oui, pourquoi elle a été annulée?»

«Manque de leadership»

«Chaque fois qu’il neige c’est un défi, poursuit-il. On est pourtant ville nordique. On manque de leadership, chaque fois c’est compliqué. C’est la fin de semaine du Carnaval et on connaît des ratés incroyables.»

Son collègue Stevens Mélançon estime que l’administration Marchand a manqué une occasion de faire preuve de planification. Oui, la neige a été déblayée, mais selon lui, il aurait fallu planifier une sortie pour enlever la neige, vendredi.

La politique de viabilité hivernale prévoit, à la demande des commerçants et des citoyens, de ne pas faire d’opération d’enlèvement de la neige les vendredis et samedis. Mais cela ne le convainc pas. Les circonstances exceptionnelles de la fin de semaine auraient dû commander une décision différente, selon lui.

Patrick Paquet a ironisé : «Il faut pus qu’il neige le jeudi, vendredi, samedi. Là, la neige, il faut que ça tombe du dimanche au jeudi.»

MM. Paquet et Mélançon se sont questionnés à savoir s’il s’agissait d’une question de budget.

Pas une question de budget

Ce n’est pas le cas, selon l’administration Marchand. Le responsable du déneigement, Pierre-Luc Lachance, pourrait s’adresser aux médias lundi.

Les précipitations ont commencé jeudi en fin de journée et ont pris fin vendredi 17h.

En tout, 18 cm se sont accumulés au sol au total.

Par ailleurs, des commerçants de l’avenue Cartier ont dû engager des déneigeurs privés pour retirer la neige de leur artère, en fin de semaine.

Plus de détails à venir...