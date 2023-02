L’ancien animateur vedette de CHOM Terry DiMonte a été opéré au cœur

Terry DiMonte l’a échappé belle. L’ancien animateur vedette de CHOM, qui avait quitté la station en 2021 après 37 ans à son micro, a connu diverses complications après avoir été opéré au cœur à Vancouver, le mois dernier. « Cela va prendre du temps avant qu’il ne se sente comme avant », a écrit sa femme Jessica Dionne DiMonte sur Instagram.

D’ordinaire plutôt actif sur les réseaux sociaux, Terry DiMonte n’avait pas donné de nouvelles depuis quelques semaines. Sa femme a pris le compte Instagram [@terrydimonte] du populaire animateur pour donner des nouvelles de son état de santé.

Photo d'archives, CHOM

« Le 3 janvier, il avait une opération prévue à l’hôpital général de Vancouver [le couple y a déménagé à l’été 2021] pour remplacer une valve, écrit-elle. L’opération s’est très bien déroulée, cependant – comme c’est parfois le cas pour des opérations majeures – il a malheureusement connu des complications post-opératoires sévères, ce qui l’a gardé à l’hôpital pour un long moment. »

Selon sa femme, Terry DiMonte prendrait du mieux chaque jour et il envisage même de reprendre rapidement le micro du balado Standing By: The Terry and Ted Podcast qu’il coanime avec Ted Bird.

Plus de détails à venir.