Le redoux encore de mise dans le sud du Québec

Les températures seront encore confortables en ce début de semaine dans la majeure partie du Québec où certains secteurs du sud et du centre risquent d’être affectés par un épisode de bruine verglaçante.

Dans le sud de la province, on prévoit une alternance de soleil et de nuages, notamment dans le Grand Montréal où le mercure affichera 2°C au thermomètre, alors que les secteurs de l’ouest verront des accumulations de 2 centimètres de neige.

La neige laissera également des accumulations de 2 à 4 centimètres au sol, notamment en Estrie et à Québec où la bruine verglaçante ne manquera pas de sévir au petit matin, selon Environnement Canada.

Dans les secteurs un peu plus au nord, comme le Saguenay, le temps nuageux apportera avec lui des averses de neige en début de soirée sous des températures saisonnières, avec toutefois un ressenti de -12°C en après-midi.

Avec des températures de -7°C à -5°C, il fera relativement froid dans l’est du Québec où l’agence fédérale prévoit une alternance de soleil et de nuages avec plus de nuages par endroits, notamment sur la Côte-Nord.

Le redoux persistera durant toute la semaine, puisque l’on prévoit des maximales de 7°C pour les journées de mercredi et jeudi dans plusieurs secteurs du sud et du centre de la province, comme Montréal, la Capitale-Nationale et l’Estrie.