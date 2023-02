Les Alouettes libèrent Mike Moore

Les Alouettes de Montréal ont décidé de mettre fin à leur association avec le plaqueur défensif Mike Moore, lundi.

Le vétéran de 29 ans a soulevé la question sur ses réseaux sociaux.

«Je veux remercier les Alouettes de Montréal pour la dernière saison et de m’avoir permis de continuer d’être un athlète professionnel dans le sport que j’aime. Je souhaite la meilleure des chances à tous les gars. Ce fut un plaisir de jouer avec vous. Maintenant, place à la prochaine étape de ma carrière dans le football et place à la recherche d’une nouvelle équipe», a-t-il écrit sur ses plateformes numériques.

Le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, avait fait l’acquisition de Moore des Elks d’Edmonton en janvier 2022. En retour, il avait cédé le joueur de ligne à l’attaque Tony Washington et le porteur de ballon Martese Jackson.

Avant de passer la dernière année avec les Moineaux, Moore a disputé quatre saisons avec le club albertain et une campagne avec le Rouge et Noir d’Ottawa.

L’Américain a réussi 31 plaqués, six sacs du quart et forcé un échappé en 18 parties de la saison régulière avec l’organisation montréalaise. Il a aussi amassé huit plaqués et un sac en deux matchs éliminatoires.

Avery Williams s’amène

Par ailleurs, les Alouettes ont annoncé avoir embauché le secondeur Avery Williams.

L’Américain de 28 ans a été libéré par le Rouge et Noir samedi dernier, après avoir passé quatre saisons avec la formation ottavienne.

«Nous sommes heureux de pouvoir ajouter un joueur de la trempe d'Avery à notre unité défensive, d'autant plus qu'il a déjà évolué sous les ordres de notre coordonnateur défensif Noel Thorpe, a déclaré Maciocia, dans un communiqué. Nous greffons non seulement un bon joueur à notre alignement, mais également un excellent coéquipier.»

L’an dernier, Williams a pris le quatrième rang de la Ligue canadienne pour les plaqués défensifs (92). Il a aussi amassé deux sacs du quart, forcé deux échappés et réussi une interception en 18 parties.

Reggie White fils reste

De plus, Maciocia a offert une prolongation de contrat avec le receveur de passes Reggie White fils. L’organisation n’a toutefois pas dévoilé les modalités de cette nouvelle entente.

Le natif du Maryland s’est joint aux Alouettes en 2021, après un bref passage sur l’équipe d’entraînement des Giants de New York en 2019. White fils a été limité à 15 parties en 2022, et ce, en raison d’une blessure à l’un de ses genoux. Avant de se faire mal, il avait mis ses mains sur 53 ballons pour des gains de 722 verges et deux touchés.