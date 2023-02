Les besoins sexuels des hommes, comparés à ceux des femmes

À la suite de la lecture de votre Courrier, je voudrais donner mon point de vue sur le fait que les hommes fréquentent des lieux où on offre des services sexuels. Je suis hétéro et mon attirance va vers les femmes, que j’aime beaucoup, mais pas au point de vouloir me lier dans une relation d’exclusivité. Je tiens à rester libre et laisser l’autre libre en retour. Je n’ai jamais ressenti le besoin de m’investir dans une relation profonde.

À la base, je pense que l’homme a une libido plus forte que celle des femmes. L’âge aidant, j’ai remarqué que ces dernières se rendent moins disponibles aux plaisirs charnels. Ce que j’ai du mal à comprendre. Pourquoi une telle réticence à s’adonner à quelque chose d’aussi plaisant ?

J’adore le corps de la femme. Elles sont belles par leurs courbes, peu importe leur taille et quel que soit leur âge. De tout temps, elles suscitent de l’intérêt auprès des hommes par leur charme général, qu’il vienne de leur visage, de leur poitrine ou de leurs jambes.

Je suis libre. Je ne triche personne. Je vais retrouver ces femmes qui veulent bien jouer le jeu en donnant aux hommes la possibilité de vivre des fantasmes sains, en répondant à leurs besoins parfaitement naturels. Je ne suis pas un pervers ni un cochon pour autant. Je pense qu’il est juste normal pour un homme hétéro de ressentir une attraction envers les femmes qui sont si naturellement belles. « La beauté n’est-elle pas dans l’œil de celui qui regarde », dit le proverbe ?

Comme pour moi toutes les femmes sont belles, j’essaie de combler ce vide dans ma vie en allant dans les clubs de danseuses, bien que les escortes soient aussi une solution. Entre adultes consentants, quel mal peut-il y avoir si tout se fait dans le respect ?

Je ne suis plus à l’âge de la valse-hésitation comme à l’adolescence. Pourquoi tourner en rond à essayer de deviner si l’autre m’aime ou pas ? Je n’ai plus toute la vie devant moi. Mieux vaut passer à l’action pendant que c’est encore possible puisque je n’ai plus le luxe d’attendre. La vie est si courte.

Pour ne pas tomber dans la frustration, bien des hommes préfèrent aller voir ailleurs parce que les femmes de leur vie les rejettent trop souvent. Il y a une limite à se faire repousser. Ça finit par tanner. Est-ce pervers de vouloir combler un besoin d’affection, de tendresse, de douceur ? Je ne comprends pas la réticence des femmes envers la sexualité.

Pour une saine attraction

Je préfère ne pas m’attarder aux parties de votre lettre qui me hérissent, pour vous dire que vous semblez confondre « relation humaine avec sexualité ». Le « vide de votre vie », comme vous l’appelez, ne se remplira jamais en allant aux danseuses. Au mieux, cela va calmer vos pulsions, mais en vous coûtant plus cher qu’une masturbation devant un film porno. Je ne nie pas que certaines femmes soient des éteignoirs de concupiscence, mais n’y aurait-il pas aussi des hommes qui manquent de subtilité dans l’approche amoureuse ?