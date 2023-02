Les deux font la paire

GLENDALE | Il y a eu Tom Landry et Roger Staubach. Chuck Noll et Terry Bradshaw. Bill Walsh et Joe Montana. Bill Belichick et Tom Brady. Il y a maintenant Andy Reid et Patrick Mahomes.

Il est peut-être encore trop tôt pour parler de la nouvelle dynastie, mais le point, c’est que Reid et Mahomes ont toutes les chances d’y parvenir.

Mahomes est avec les Chiefs depuis 2017 et il est le quart-arrière depuis 2018. C’est seulement cinq saisons, mais le duo revendique déjà deux championnats et trois présences au Super Bowl. Lors de leurs cinq saisons ensemble, ils ont été cinq fois en finale de conférence.

Mahomes est deux fois titulaire du joueur le plus utile au match ultime. Reid, pour sa part, a guidé deux franchises différentes au Super Bowl. Il a atteint au moins quatre fois la finale de conférence dans les deux associations. Année après année, ses équipes sont prétendantes aux grands honneurs.

« Patrick est un joueur spécial, comme il ne s’en fait pas et c’est la même chose pour Andy comme entraîneur-chef. Je pense qu’on n’a pas fini de gagner. Il y a d’autres championnats devant nous tant que ces deux-là resteront à bord », a parfaitement résumé le plaqueur Chris Jones, en entrevue après le match.

Place au Temple

Pour Reid, cette victoire est significative quant à sa place dans l’histoire. Il avait déjà assuré sa place au Temple de la renommée avec son triomphe au Super Bowl il y a quatre ans. Il est désormais le quatrième entraîneur-chef le plus victorieux de l’histoire en saison régulière et le deuxième en séries.

Cette victoire face à son ancienne équipe vient cimenter encore davantage sa place parmi les plus grands.

Il y a seulement 14 entraîneurs en chef dans l’histoire qui revendiquent au moins deux bagues du Super Bowl.

Dans le contexte actuel où les équipes doivent composer avec le plafond salarial et le marché des joueurs autonomes, il faut non seulement avoir le flair de garder les bons éléments en place, mais aussi ne pas hésiter à prendre des décisions difficiles.

Quand les Chiefs ont réalisé que Tyreek Hill souhaitait voler de ses propres ailes ailleurs, Reid a dit : merci, bonsoir, sans broncher. Tout le monde a paniqué à l’idée que les Chiefs perdent leur arme la plus dynamique à l’attaque. Reid s’est offert un cheeseburger et a repris le boulot.

C’est pourquoi le duo qu’il forme avec Mahomes est si redoutable. Pour y aller de telles décisions audacieuses, il faut d’abord un quart-arrière capable de s’adapter à de nouveaux joueurs. Il faut, par-dessus tout, un quart-arrière qui achète la recette sans rechigner sur les ingrédients à sa disposition.

En ce sens, Mahomes fait partie des grands leaders.

Après tout, Reid et l’organisation ont bien fait pour l’aider. En cours de saison, ils ont été chercher Kadarius Toney, qui a inscrit un touché et réussi le plus long retour de dégagement de l’histoire du Super Bowl. Deux recrues ont inscrit des touchés (Skyy Moore et Isiah Pacheco). JuJu Smith-Schuster, un autre nouveau venu, a capté sept passes.

Il a fait confiance à Reid et voilà que ça paye. Mahomes est devenu le premier joueur dans l’histoire à gagner plus d’un championnat et plus d’un titre de joueur le plus utile à ses six premières saisons.

Avec lui et Andy Reid, des honneurs, il y en aura d’autres.