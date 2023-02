De Laval surgit l’horreur le matin du 8 février 2023... On se souviendra que la Garderie Éducative Ste-Rose alors bondée d’enfants fut emboutie par un autobus.

Pour des raisons toujours inconnues en date d’aujourd’hui, l’homme au volant de cet autobus tua et blessa des enfants.

La tragédie de la Garderie Éducative Ste-Rose en a laissé plusieurs pantois jusqu’à ce jour. Et j’en suis.

De plus, à l’instar de plusieurs Québécois, j’ai été saisi par l’incompréhension, la consternation, la tristesse et la colère.

La douleur

Les mots nous manquent pour parler avec acuité des petits enfants victimes, de la souffrance et du désespoir de leurs familles respectives, de ceux de leurs éducatrices, ainsi que ceux de leurs petits camarades rescapés.

Je pense notamment à deux de ces familles anéanties. Elles qui ne s’en remettront pas d’avoir perdu leurs petits amours pour toujours.

Il en va de même pour d’autres familles comme celles-ci, ici et ailleurs, terrassées par l’horreur...

L’horreur de la perte de l’enfant qu’on aime. Celle de la présence de son absence. Celle de la mémoire qui ne peut se taire. Celle de la douleur...

Aucune douleur, dès lors qu’elle nous atteint dans la profondeur, n’est, certes, à minimiser ou à comparer.

Mais quand on a soi-même perdu des êtres chers, on peut imaginer ces familles comme piégées au milieu d’un fleuve... Immobiles, pétrifiées.

On peut ressentir le frémissement de leurs larmes de désespoir... Tout ce qui hier leur paraissait important, d’un seul coup, ne l’est plus aujourd’hui.

Une empreinte de solidarité

Dans les circonstances, ces familles éplorées, ces enfants blessés, les éducatrices et tous les employés de la garderie touchés par ce drame ont besoin du soutien de l’ensemble du « village ».

Ils ont besoin de cette empreinte de solidarité en fusion et de sa vigueur en action constante autour d’eux. Cela pourrait les aider à se retrouver et à se recentrer au cœur d’eux-mêmes.

Les élans du cœur et de solidarité des citoyens et des politiques aux premiers jours de la tragédie furent notables et appréciés, malgré le tourbillon maladroit et parfois impudique des micros et des caméras autour de certains parents d’enfants.

Cependant, toutes ces victimes ne doivent pas souffrir de la simple préoccupation collective d’un « moment dans l’actualité ». Elles ne doivent pas tomber dans les bas-fonds de notre mémoire collective...

Dans les épreuves qui les attendent et qu’il leur faudra endurer, la suite de leur vie sera notamment ce que nous en ferons collectivement.