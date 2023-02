L'Ukraine utilise plus de munitions que l'OTAN n'en produit

Les force ukrainiennes consomment une quantité de munitions largement supérieure à la production des États membres de l'OTAN qui doivent impérativement augmenter leurs capacités, a averti lundi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

«Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production», a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse à la veille d'une réunion des ministres de la Défense des pays de l'OTAN.

«Cela met nos industries de défense sous pression», a ajouté M. Stoltenberg.

«Oui, nous avons un problème, oui, c'est un défi», a-t-il reconnu, tout en soulignant que l'Alliance avait commencé à agir, évoquant à la fois l'augmentation des capacités à court terme - avec le travail le week-end par exemple - mais aussi, sur le moyen terme, des investissements dans les capacités de production.

Le sujet sera discuté mardi au cours d'une réunion du groupe de soutien à l'Ukraine dirigé par les États-Unis, puis par les ministres de la Défense des États de l'Alliance, a-t-il précisé.

Le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov participera aux deux réunions et fera part aux alliés des besoins des forces ukrainiennes, a précisé M. Stoltenberg.

La fourniture d'avions de combat sera discutée, a-t-il poursuivi. Mais «cela prendra du temps et les priorités à court terme sont les munitions et des armements promis avec du carburant et des pièces détachées», a insisté le secrétaire général de l'OTAN.