Nikki Haley contre Trump

Dès l’annonce de la candidature de Donald Trump à la présidentielle de 2024, la grande majorité des analystes supputaient sur ses chances de réussite ainsi que sur l’identité de rivaux potentiels. Si plusieurs ont immédiatement identifié le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, le portrait est sur le point d’évoluer.

Un potentiel évident

Si Donald Trump demeure le seul à avoir officiellement lancé ses opérations, on attend au moins quatre ou cinq autres participants. DeSantis bien sûr, mais aussi Mike Pence, Mike Pompeo, le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, ou encore le sénateur de la Caroline du Sud, Tim Scott.

Histoire de n’oublier personne, nous pourrions garder l’œil sur quelques autres élus. Ted Cruz, déjà sur les rangs en 2016, pourrait être tenté par un retour, mais je braquerais surtout les projecteurs sur le gouverneur de la Virginie, Glenn Youngkin, l’ancien gouverneur du Maryland Larry Hogan et la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem.

Dès novembre 2021, j’attirais votre attention sur une candidature possible de l’ancienne gouverneure de la Caroline du Sud Nikki Haley. Elle devrait confirmer sa participation à la course mercredi. Elle me semble posséder toutes les qualités pour triompher de Joe Biden si ce dernier est bel et bien le candidat démocrate en 2024.

Haley s’est démarquée en devenant la plus jeune gouverneure à la tête d’État en 2010, la première femme également issue des minorités. Conservatrice, sans être radicalement MAGA, elle est demeurée loyale à son président lorsqu’elle représentait l’administration à l’ONU, mais elle a su prendre ses distances au moment opportun.

Elle n’est pas associée aux déclarations les plus sombres ou les plus controversées de Trump et elle a quitté ses fonctions bien avant la désinformation et la violence associées à la contestation des résultats de l’élection de 2020 et, surtout, bien avant l’assaut du Capitole.

Alors qu’on s’attend à ce que la question de l’avortement influence l’électorat féminin en 2024, attendez-vous aussi à ce que l’ancienne gouverneure insiste sur le fait qu’elle pourrait bien être la seule femme en lice. Interrogée sur l’identité de ses adversaires éventuels, tous des hommes, elle a d’ailleurs lancé: «may the best woman win», que la meilleure femme l’emporte!

Scénario difficile pour les républicains

Je suis convaincu du potentiel et de la pertinence d’une candidature de Nikki Haley, mais son entrée en scène risque de provoquer des maux de tête aux dirigeants du Parti républicain et à leurs stratèges.

Tant et aussi longtemps que Trump s’accroche, la multiplication des candidatures aura pour effet de diviser le vote. Comme la base du 45e président lui est acquise, les autres ne feront que s’entre-déchirer. Une répétition du scénario de 2016.

Pour le moment, le grand perdant de l’annonce de mercredi est Ron DeSantis. Seul en piste contre Trump, il a des chances, alors que s’il est contesté, il devrait céder la victoire à Trump. C’est ce que semblent confirmer ces chiffres d’une simulation de Yahoo!/YouGov.