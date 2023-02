Photo fournie par SNC Lavalin

Patrick Aubin (photo), vice-président principal, Villes et développement, services d’ingénierie Canada chez SNC-Lavalin et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), a accepté la présidence d’honneur du 8e Rendez-vous gastronomique au profit de la Fondation du Cégep Limoilou qui se tiendra le mercredi 22 février, dès 17 h 30 au Campus de Charlesbourg du Cégep de Limoilou en partenariat avec les Caisses Desjardins de Charlesbourg et de Limoilou. M. Aubin est un ancien du Cégep de Limoilou (DEC en Mécanique du Bâtiment) et de l’École de technologie supérieure (baccalauréat ès sciences en génie mécanique). La présentation gastronomique a été confiée à Stéphane Modat, chef propriétaire du restaurant Le Clan du Vieux-Québec. Renseignements et billets au www.cegeplimoilou.ca/fondation.

Son 2e en carrière

Bravo à Sylvie Tremblay de Québec qui a réalisé, le 7 février dernier, un trou d’un coup, son 2e en carrière, elle qui pratique le golf en tant qu’amateure depuis 1988. L’exploit est survenu au trou numéro 13, le plus long des par 3, du magnifique Aberdeen Golf & Country Club à Boynton Beach en Floride. Sylvie a utilisé savamment son hybride 5 sur une distance de 128 verges pour épater son conjoint et ses partenaires de jeu que l’on retrouve sur la photo. Donc, de gauche à droite : Bernard Tremblay, le conjoint de Sylvie, Nancy Roy, Sylvie Tremblay, la vedette du jour, et Jeanne Raymond.

Les anciens tramways

Jean Breton, président de la Société d’histoire d’autobus du Québec, et en quelque sorte la référence en transport collectif d’autrefois, m’a fait parvenir son nouveau livre L’histoire des tramways de la région de Québec, qui relate en 183 pages et 200 photos, la petite histoire des tramways de Québec, de Lévis et même de Ste-Anne-de-Beaupré au 19e et 20e siècle. Pour les intéressés, le livre, publié aux Éditions GID, est offert au coût de 35 $ plus 3 $ de frais postaux par l’entremise de la Société d’histoire d’autobus du Québec en consultant le site de la Société à www.histoireautobusquebec.com.

Anniversaires

Mats Sundin (photo), suédois qui a joué 18 saisons (1989-2009) dans la LNH. Il a passé ses quatre premières saisons avec les Nordiques de Québec (1990-1994), ensuite avec les Maple Leafs de Toronto où il a joué la majeure partie de sa carrière (11 saisons) et a joué pour la dernière fois pour les Canucks de Vancouver lors de la saison 2008-09 avant d’annoncer sa retraite. Membre du Temple de la renommée du hockey depuis 2012, 52 ans... Prince Michael Jackson Jr, fils de Michael Jackson, 26 ans... Marc Crawford, entraîneur adjoint de la LNH (Chicago), 62 ans... Gaston Gingras, ex-défenseur de la LNH (1980-89), 63 ans... Jean-François Lisée, ex-chef du Parti Québécois et chroniqueur à l’émission Les mordus de la politique (RDI), 65 ans... Peter Gabriel, auteur-compositeur-interprète britannique (Genesis), 73 ans... Michel Stax, chanteur québécois, 75 ans... Raoul Duguay, auteur-compositeur et interprète québécois, 84 ans... Yves Michaud, surnommé le Robin des banques, 93 ans.

Disparus

Le 13 février 2020 : Ralph Mercier (photo), 83 ans, grande figure de la politique municipale durant 25 ans, maire de Charlesbourg de 1984 jusqu’à la fusion avec la Ville de Québec, en 2001... 2021 : Frank Orr, 84 ans, une institution dans l’écriture sur le hockey et qui a remporté de nombreux honneurs, y compris l’intronisation au Temple de la renommée du hockey en 1989... 2017 : Kim Jong-nam, 45 ans, demi-frère en exil du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un... 2016 : Antonin Scalia, 79 ans, juge à la Cour suprême des États-Unis... 2015 : Miklós Takács, 82 ans, professeur hongro-canadien de musique classique, chef d’orchestre et de chœur... 2014 : André Labrecque, 84 ans, fondateur de Couvre-Plancher Labrecque Inc... 2010. Yvon Leroux, 80 ans, comédien québécois... 2005 : Sœur Marie Lucie de Jésus, 97 ans, sœur carmélite... 2008 : Henri Salvador, 90 ans, auteur, compositeur et chanteur français... 2004 : François Tavenas, 61 ans, l’ex-recteur de l’Université Laval (1997-2002)... 2002 : Waylon Jennings, 64 ans, chanteur country, guitariste et compositeur... 1980 : David Jensen, 49 ans, acteur américain.