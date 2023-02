Ryan Reynolds aurait franchi un pas de plus afin d’acquérir les Sénateurs

L’acteur canadien Ryan Reynolds se serait associé avec la société immobilière Remington Group de Toronto afin d’acquérir les Sénateurs d’Ottawa.

• À lire aussi: Ryan Reynolds et Blake Lively accueillent leur 4e enfant!

• À lire aussi: Sénateurs d’Ottawa: un nouveau masque très spécial pour Cam Talbot

• À lire aussi: Beaucoup d'intérêt pour les Sénateurs

C’est qu’avançait le quotidien «Ottawa Sun» lundi soir. De plus, les partenaires auraient comme objectif de construire un nouvel amphithéâtre au centre-ville de la capitale fédérale, plus précisément sur les Plaines LeBreton.

Le processus d’achat des «Sens» serait mené par le président de Remington Group, Christopher Bratty. Le plan prévoirait par ailleurs que Reynolds soit à la tête de l’organisation de la Ligue nationale de hockey (LNH), comme il l’est pour le club de soccer gallois, Wrexham AFC.

Lors de la dernière rencontre des gouverneurs de la LNH, le commissaire Gary Bettman avait notamment mentionné que l’acteur de 46 ans peut aider à améliorer le profil de son circuit sur la scène mondiale, en raison de sa forte popularité sur les réseaux sociaux.

Cependant, Reynolds et son nouveau partenaire ne seraient pas seuls dans la course pour mettre la main sur les Sénateurs. Toujours selon le «Ottawa Suns», les milliardaires torontois Jeffrey et Michael Kimel, ainsi que le propriétaire des Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue de l’Ontario, Michael Andlauer ont démontré de l'intérêt de se porter acquéreur de cette organisation.