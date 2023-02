Ryan Reynolds et Blake Lively accueillent leur 4e enfant!

L’actrice Blake Lively a donné naissance à son quatrième enfant avec son conjoint Ryan Reynolds.

Si le couple n’a toujours pas partagé le nom ou un cliché du bébé, l’actrice de 35 ans a publié une photo sur Instagram avec la description «Puppy Bowl 2023. Been busy».

Or, la description et le ventre plat de l’actrice ont mis la puce à l’oreille des internautes, qui ont vite déduit que Lively avait accouché récemment.

Elle et son conjoint n’ont pas non plus partagé le genre de leur nouveau-né. Reynolds avait dit en entrevue qu’il était parfaitement content avec une autre petite fille, rapporte People.

Le couple a déjà deux filles et un petit garçon: James, 7 ans, Inez, 6 ans et Betty, 3 ans.