Super Bowl LVII: « Le meilleur sentiment au monde »

Travis Kelce disputait le Super Bowl contre son frère, le centre, Jason Kelce.

« C’est le meilleur sentiment au monde de gagner. Il n’y a rien de mieux. Par contre, il n’y avait rien que je pouvais dire à mon frère après coup. On blague qu’on rêve de battre l’autre un jour sur la plus grande scène, mais ce n’est que de l’amour »

–Travis Kelce, ailier rapproché des Chiefs

Andy Reid a remporté son deuxième Super Bowl avec Patrick Mahomes.

« Je lui ai dit que je l’aime! Il est un jeune homme humble qui travaille tellement fort. Il veut devenir le meilleur joueur de l’histoire. »

–Andy Reid, entraîneur des Chiefs

L’un des points tournants du match s’est produit quand le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts a échappé le ballon aux mains de Nick Bolton, qui l’a récupéré pour inscrire un touché défensif.

« Je me suis retrouvé sans personne pour me bloquer et j’ai pu attaquer. Je ne pensais à rien, à part que je savais qu’il nous faudrait aller marquer beaucoup d’autres points par la suite. On savait que ce serait une équipe difficile à battre. »

–Nick Bolton, secondeur des Chiefs

À la fin de la rencontre, un appel controversé des arbitres a pénalisé les Eagles pour avoir retenu.

« Je n’embarquerai pas là-dedans. Je ne serai jamais le joueur qui va blâmer les officiels pour une défaite. »

–Jason Kelce, centre des Eagles