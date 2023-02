Super Bowl LVII: les frères Travis et Jason Kelce vivent des sentiments partagés

GLENDALE | C’était tout simplement inévitable. Pendant qu’un Kelce allait vivre l’euphorie, l’autre allait vivre l’agonie.

C’est finalement Travis qui aura eu la main heureuse dans ce tout premier Super Bowl opposant des frères sur le terrain. Avec la victoire de 38-35 des Chiefs aux dépens des Eagles, l’ailier rapproché a savouré un deuxième sacre.

Pendant ce temps, Jason, avec les Eagles, voit le compteur rester à un quant aux championnats. Les deux ont évidemment vécu une chaleureuse accolade sous les confettis, après le match.

Individuellement, les deux frères ont aussi tour à tout enlacé longuement leur maman.

«Il n’y a rien que tu puisses dire à un être cher dans une situation comme celle-là», a indiqué Travis Kelce après coup.

«On déconne à tous les jours en disant qu’on rêve de battre son frère sur la plus grosse scène qui soit, mais finalement, le sentiment est assez étrange. Nous avons tout le respect du monde pour les Eagles. Cette équipe montre un grand leadership et le tout s’est décidé à la toute fin.

«Il n’y a rien d’autre que je peux dire à Jason à part que je l’aime et qu’il a connu toute une saison», a-t-il poursuivi.

Une famille sous les projecteurs

Avant la rencontre, la mère des deux joueurs, Donna Kelce, devenue célèbre cette semaine, avait été présentée à la foule au State Farm Stadium. L’histoire de la famille Kelce, impliquant deux joueurs dominants à leur position respective, a séduit le public.

«Pour moi, c’est le jour le plus heureux de ma vie, sur le terrain et en dehors. J’ai vu ma famille dans toute sa splendeur, recevoir toutes ces fleurs, avec ma mère au centre de l’attention avant le gros match.

«J’ai pu me rapprocher de mon frère toute la saison jusqu’à ce que je me retrouve avec lui au sommet de la montagne. C’est le meilleur sentiment au monde. Je ne sais pas combien d’années il me reste, mais je vais chérir ce moment pour toujours», a lancé l’ailier rapproché, qui a capté six passes pour 81 verges et un touché.

La retraite pour Jason?

À 35 ans, le centre Jason Kelce n’a quant à lui pas voulu se prononcer sur son avenir, lorsqu’il s’est fait demander s’il fallait s’attendre à le revoir la saison prochaine.

«Je ne dirai pas ça pour le moment. On verra bien», a-t-il répondu.

Malgré le tiraillement évident qui l’habitait, il a mentionné qu’il ne pouvait espérer meilleur scénario pour son frangin.

«Je suis heureux pour lui. Pour l’instant, je ne réalise pas encore les émotions que je ressens. Je suis sûr que nous aurons une conversion plus émotive prochainement. Il a tellement bien joué et cette équipe mérite tout ce qui lui arrive.

«C’est sûr que notre prochain podcast sera bizarre... mais on ne peut pas toujours gagner», a conclu le vétéran centre, au sujet de leur balado hebdomadaire New Heights.

Plus de doute possible

Aux yeux de Travis, ce deuxième triomphe en quatre ans des Chiefs vient légitimer la validité de leurs exploits.

«La plus grosse différence avec la dernière fois, c’est que cette victoire solidifie notre excellence. La première fois, peut-être que certains ont associé notre victoire à la chance du débutant. On ne peut pas être chanceux deux fois. On a gagné deux des quatre derniers Super Bowls», s’est-il réjoui.