Un ballon semblable aux objets chinois abattus repéré dès juillet 2022 au Nouveau-Brunswick

Des pilotes de ligne ont observé en juillet dernier un ballon volant au-dessus du Nouveau-Brunswick qui pourrait être similaire aux objets chinois qui ont été abattus pendant la dernière semaine dans les cieux de l’Amérique du Nord.

Le signalement, qui était passé inaperçu jusqu’à maintenant, est consigné dans la base de données de Transport Canada qui recense tous les «événements relatifs à l’aviation» au pays.

On y indique qu’un Boeing 787 de la compagnie American Airlines, en route vers Rome depuis Chicago, a observé, le 5 juillet dernier, un «gros ballon blanc avec une boîte attachée et une longue queue» à une altitude de 40 000 pieds. Le signalement a été effectué auprès du centre de contrôle aérien de Moncton, opéré par Nav Canada.

L’altitude du ballon et sa description correspondent à celles des quatre ballons et objets abattus au cours des derniers jours.

On ignore si, dans ce cas, l’aviation canadienne ou américaine est intervenue pour intercepter le ballon.

Points communs

C’est le spécialiste canadien en matière d’objets volants non identifiés Chris Rutkowski qui a identifié la similitude de cette observation avec celles de la dernière semaine.

«Ce n’est pas une nouvelle chose que des pilotes rapportent des ballons à haute altitude. Il y en a régulièrement», explique l’expert manitobain en entrevue.

Évidemment, ce ne sont nécessairement pas tous des ballons chinois, précise M. Rutkowski, mais l’observation du 5 juillet dernier présentait beaucoup de points communs avec un rapport récent consigné par des pilotes de ligne au sujet d’un ballon chinois.

En effet, on retrouve dans la base de données de Transport Canada un signalement daté du 31 janvier dernier et qui est vraisemblablement, selon M. Rutkowski, celui du ballon chinois repéré un jour plus tard au-dessus du Montana, le 1er février, puis abattu en Caroline du Sud le 4 février.

Le rapport indique qu’un Airbus d’Air Canada, volant à 35 000 pieds, entre Vancouver et Winnipeg, «a signalé la présence d’un grand ballon à environ 4000 pieds au-dessus de lui avec quelque chose qui en pendait».

«Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) en a été informé», ajoute-t-on.

Une dizaine par année

D’après M. Rutkowski, ce rapport et celui de juillet sont presque identiques, puisque les ballons ont été vus à la même altitude et que leur description correspond.

Chaque année, selon nos recherches, la base de données de Transport Canada, qui porte le nom de Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile (le SCRQEAC), recense en moyenne une dizaine d’observations effectuées par des pilotes de ballons non identifiés volant à diverses altitudes.