Un déneigeur privé à la rescousse de commerçants

Frustrés par « l’inaction » de la Ville de Québec en fin de semaine, des commerçants de l’avenue Cartier ont dû faire appel au privé pour déneiger une portion de leur artère afin d’éviter l’annulation du spectacle extérieur de la famille Painchaud.

La directrice générale de la SDC (Société de développement commercial) Montcalm, Marie Langlois, confirme qu’elle va demander à la Ville de lui rembourser la facture.

Malgré la fermeture de la rue à la circulation, l’abondance de neige empêchait la tenue de l’événement et l’installation d’une petite scène.

« Il aurait fallu que [la neige] soit ramassée dans la nuit de vendredi à samedi », insiste-t-elle.

C’est le propriétaire du pub Galway, Yves Ledoux, qui a sonné l’alarme samedi matin, scandalisé de la situation, à quelques heures de cet événement partenaire du Carnaval.

Solutions MBG a répondu rapidement à son appel pour sauver le spectacle.

En entrevue, lundi, M. Ledoux ne décolérait pas. « Pourquoi il y a des gars dans le privé qui sont capables de travailler le samedi, mais pas la Ville ? Il faudrait que la neige tombe entre le lundi et le jeudi ? Le maire a manqué une très grande opportunité de montrer du leadership dans sa ville. »

Une règle controversée

Yves Ledoux et le président de la SDC Maguire, Bruno Salvail, n’acceptent pas non plus l’argumentaire de la Ville pour justifier qu’aucune opération de ramassage de neige n’ait lieu le vendredi ou le samedi soir.

Bruno Marchand a indiqué que l’objectif est d’« aider les commerçants » en permettant le stationnement sur rue le week-end.

« De toute façon, personne n’était capable de se stationner samedi soir. Il y avait des bancs de neige partout », s’indigne M. Ledoux. « Le plus tôt c’est déneigé, le mieux c’est », renchérit M. Salvail.

Impact sur le Super Bowl

Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé durant tout le week-end dans les quartiers centraux et près des sites du Carnaval.

La décision de lancer l’opération déneigement dimanche et d’interdire le stationnement dès 21 h ou 22 h (selon le secteur), en pleine soirée du Super Bowl, en a fait rager plusieurs autres, forcés de quitter leurs rassemblements avant la fin du match pour éviter un remorquage.